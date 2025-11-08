  • Články
Trojročnému dievčatku zistili jedinečné ochorenie, nemá ho nik iný na svete

  • DNES - 21:17
  • Londýn
Lekári nedávali malej Harleigh takmer žiadne šance na prežitie po narodení. Dnes má už tri roky.

Malej Harleigh Tiddovej zistili ojedinelé ochorenie, ktorým trpí ako jediná na svete. Informuje o tom denník The Sun, podľa ktorého dievčatku ešte pred narodením zlyhali pľúca a zaplnili sa tekutinou. Hoci jej dávali len 13-percentnú šancu na prežitie, dnes slávi tri roky.

„Ako rodič sa snažíte spraviť všetko pre ochranu svojich detí – ale pred týmto ju neochránime,“ uviedla Harleighina mama, 45-ročná Stacie Hammondová.

Jediná na svete

Komplikácie so zdravotným stavom dievčatka nastali v 36. týždni tehotenstva. Lekári si vtedy na ultrazvuku všimli škvrnu pri srdci, neskôr došlo k poškodeniu pľúc. S rovnakým problémom sa Harleigh trápila aj po narodení, keď sa jej už zdravé pľúca opäť naplnili vodou.

Podľa lekárov ide o zriedkavú diagnózu, pri ktorej dochádza k tvorbe abnormálne hladkých buniek vnútri pľúc. Do hrudníka malej pacientky okrem toho preniká lymfa, a problémy má aj s rastom a vývinom kostí, kĺbov a chrupaviek. Je tak pravdepodobne jediná na svete s takouto komplikovanou diagnózou.

Harleigh od narodenia pravidelne odsávali kvapalinu z pľúc, no po poslednom zákroku lekári rodičom oznámili, že sa nedožije viac ako niekoľkých mesiacov.

„Tento rok sme zistili, že je to agresívnejšie. Mne a jej otcovi oznámili, že liečba nebude pokračovať,“ uviedla Hammondová.

Rodičia malej pacientky dnes využívajú pomoc paliatívnych ošetrovateľov. Okrem toho sa snažia zozbierať peniaze na posledný výlet do Disneylandu.

Zdroj: Info.sk, DP, thesun.co.uk
