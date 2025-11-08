Trojročnému dievčatku zistili jedinečné ochorenie, nemá ho nik iný na svete
- DNES - 21:17
- Londýn
Lekári nedávali malej Harleigh takmer žiadne šance na prežitie po narodení. Dnes má už tri roky.
Malej Harleigh Tiddovej zistili ojedinelé ochorenie, ktorým trpí ako jediná na svete. Informuje o tom denník The Sun, podľa ktorého dievčatku ešte pred narodením zlyhali pľúca a zaplnili sa tekutinou. Hoci jej dávali len 13-percentnú šancu na prežitie, dnes slávi tri roky.
„Ako rodič sa snažíte spraviť všetko pre ochranu svojich detí – ale pred týmto ju neochránime,“ uviedla Harleighina mama, 45-ročná Stacie Hammondová.
Jediná na svete
Komplikácie so zdravotným stavom dievčatka nastali v 36. týždni tehotenstva. Lekári si vtedy na ultrazvuku všimli škvrnu pri srdci, neskôr došlo k poškodeniu pľúc. S rovnakým problémom sa Harleigh trápila aj po narodení, keď sa jej už zdravé pľúca opäť naplnili vodou.
Podľa lekárov ide o zriedkavú diagnózu, pri ktorej dochádza k tvorbe abnormálne hladkých buniek vnútri pľúc. Do hrudníka malej pacientky okrem toho preniká lymfa, a problémy má aj s rastom a vývinom kostí, kĺbov a chrupaviek. Je tak pravdepodobne jediná na svete s takouto komplikovanou diagnózou.
Tot only person in world with disease as medics say there's no more they can dohttps://t.co/9BpaUO2df0— Elijah Traven (@starandsixpence) November 6, 2025
Harleigh od narodenia pravidelne odsávali kvapalinu z pľúc, no po poslednom zákroku lekári rodičom oznámili, že sa nedožije viac ako niekoľkých mesiacov.
„Tento rok sme zistili, že je to agresívnejšie. Mne a jej otcovi oznámili, že liečba nebude pokračovať,“ uviedla Hammondová.
Rodičia malej pacientky dnes využívajú pomoc paliatívnych ošetrovateľov. Okrem toho sa snažia zozbierať peniaze na posledný výlet do Disneylandu.
Obľúbená farba psychopatov: Nie je to tá vaša?
Výskum ukazuje, že psychicky narušené osobnosti možno spoznať aj podľa obľúbenej farby. Táto priťahuje väčšinu z nich.
Ktorým psom hrozí rakovina? Agresívny druh napáda najmä tieto plemená
Agresívny druh rakoviny sa častejšie vyskytuje u konkrétnych druhov psov. Nepatrí k nim aj ten váš?
Pri kopaní bazéna sa v meste pri Lyone našlo zlato za 700.000 eur
Pri kopaní bazéna našiel obyvateľ francúzskeho mesta Neuville-Sur-Saone na sever od Lyonu v záhrade svojho domu zlatý poklad v hodnote 700.000 eur. miestnych úradov.
Dokážu psy pozorovať duchov? Vnímajú možno viac, ako si uvedomujeme
Vedci majú pre záhadné správanie psov vysvetlenie.