Muž pri práci na záhrade našiel poklad, môže si ho nechať
- DNES - 20:02
- Neuville-sur-Saône
Kopanie bazéna sa premenilo na zárobkovú činnosť. Majiteľ záhrady si vzácny nález môže ponechať.
Majiteľ rodinného domu vo francúzskej obci Neuville-sur-Saône pri Lyone sa zo dňa na deň stal boháčom. Pri kopaní bazéna na záhrade totiž narazil na zlaté tehličky a mince v hodnote 700 tisíc eur. Informoval o tom denník The Brussels Times.
Nejasný pôvod
Na pôvod zlata sa pozreli archeológovia, ktorí vylúčili jeho historickú hodnotu. Vďaka tomu poklad neputoval do múzea, ale zostal v rukách majiteľa pozemku.
Podľa miestneho denníka Le Progrès sa v záhrade malo nájsť päť zlatých tehličiek a niekoľko mincí v plastových taškách. Zlato bolo podľa úradov nadobudnuté legálne a tavené pred asi 15 až 20 rokmi v miestnej firme.
Ako dodal The Brussels Times, presný pôvod zlata zostáva otázny. Nepomôže ho objasniť ani pôvodný majiteľ pozemku, ktorý dnes už nežije.
Biely dom obvinil BBC zo zavádzania v súvislosti s dokumentom o útoku na Kapitol
Tlačová tajomníčka Bieleho domu označila televíziu BBC za „ľavicovú propagandistickú mašinériu“.
Szijjártó: Výnimka zo sankcií USA na ruské energie pre Maďarsko je neobmedzená
Maďarsko od Spojených štátov v piatok vo Washingtone dostalo na nákup ruskej ropy a zemného plynu výnimku, ktorá nie je časovo obmedzená.
Lavrov potvrdil prípravy návrhov na obnovenie skúšok jadrových zbraní
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu oznámil, že na príkaz prezidenta Vladimira Putina pracuje na príprave návrhov na možné obnovenie skúšok jadrových zbraní.
Trump podľa exprezidenta Bidena zničil Biely dom aj demokraciu
Bývalý americký prezident Joe Biden v piatok ostro kritizoval svojho nástupcu Donalda Trumpa, ktorého správanie podľa neho krajinu „zahanbuje“.