  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 8.11.2025Meniny má Bohumír
Bratislava

Muž pri práci na záhrade našiel poklad, môže si ho nechať

  • DNES - 20:02
  • Neuville-sur-Saône
Muž pri práci na záhrade našiel poklad, môže si ho nechať

Kopanie bazéna sa premenilo na zárobkovú činnosť. Majiteľ záhrady si vzácny nález môže ponechať.

Majiteľ rodinného domu vo francúzskej obci Neuville-sur-Saône pri Lyone sa zo dňa na deň stal boháčom. Pri kopaní bazéna na záhrade totiž narazil na zlaté tehličky a mince v hodnote 700 tisíc eur. Informoval o tom denník The Brussels Times.

Nejasný pôvod

Na pôvod zlata sa pozreli archeológovia, ktorí vylúčili jeho historickú hodnotu. Vďaka tomu poklad neputoval do múzea, ale zostal v rukách majiteľa pozemku.

Podľa miestneho denníka Le Progrès sa v záhrade malo nájsť päť zlatých tehličiek a niekoľko mincí v plastových taškách. Zlato bolo podľa úradov nadobudnuté legálne a tavené pred asi 15 až 20 rokmi v miestnej firme.

Ako dodal The Brussels Times, presný pôvod zlata zostáva otázny. Nepomôže ho objasniť ani pôvodný majiteľ pozemku, ktorý dnes už nežije.

Zdroj: Info.sk, DP, brusselstimes.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biely dom obvinil BBC zo zavádzania v súvislosti s dokumentom o útoku na Kapitol

Biely dom obvinil BBC zo zavádzania v súvislosti s dokumentom o útoku na Kapitol

DNES - 18:37Zahraničné

Tlačová tajomníčka Bieleho domu označila televíziu BBC za „ľavicovú propagandistickú mašinériu“.

Szijjártó: Výnimka zo sankcií USA na ruské energie pre Maďarsko je neobmedzená

Szijjártó: Výnimka zo sankcií USA na ruské energie pre Maďarsko je neobmedzená

DNES - 18:34Zahraničné

Maďarsko od Spojených štátov v piatok vo Washingtone dostalo na nákup ruskej ropy a zemného plynu výnimku, ktorá nie je časovo obmedzená.

Lavrov potvrdil prípravy návrhov na obnovenie skúšok jadrových zbraní

Lavrov potvrdil prípravy návrhov na obnovenie skúšok jadrových zbraní

DNES - 17:12Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu oznámil, že na príkaz prezidenta Vladimira Putina pracuje na príprave návrhov na možné obnovenie skúšok jadrových zbraní.

Trump podľa exprezidenta Bidena zničil Biely dom aj demokraciu

Trump podľa exprezidenta Bidena zničil Biely dom aj demokraciu

DNES - 16:40Zahraničné

Bývalý americký prezident Joe Biden v piatok ostro kritizoval svojho nástupcu Donalda Trumpa, ktorého správanie podľa neho krajinu „zahanbuje“.

Vosveteit.sk
Človek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopovČlovek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopov
Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!
Ruskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dátaRuskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dáta
Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedomVýskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanieVedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čeleAmerická zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdcaPOZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavyZnačka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nieKoniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP