SaS navrhuje zrušiť Žandársky zbor
Opozičná SaS chce zrušiť Žandársky zbor. Jeho existenciu považuje v súčasných podmienkach za neefektívnu, finančne neudržateľnú a nevhodnú na výkon bezpečnostných úloh v civilnom prostredí.
Zrušenie zboru navrhli poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS v rámci novely zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti. Poslanci zdôraznili, že po vyše štyroch mesiacoch od účinnosti zákona zbor stále nie je funkčný. Ministerstvo obrany (MO) SR v reakcii odkázalo, že SaS návrhom len potvrdila, že „je úplne odtrhnutá od reality“.
„Zákon predpokladá, že žandármi sa môžu stať profesionálni vojaci, bývalí policajti alebo osoby zaradené do záloh. Takéto personálne nastavenie však nepredstavuje stabilný základ pre výkon poriadkovej služby,“ tvrdia poslanci SaS. Pripomenuli, že vojenský výcvik je zameraný na obranu štátu, nie na riešenie priestupkov, kontrolu verejných priestranstiev či výkon preventívnych opatrení. „Vytváranie novej ozbrojenej zložky vedľa Policajného zboru vedie k nejasnostiam v kompetenciách, duplicite zásahov a zníženej efektivite,“ doplnili.
Pri zriadení Žandárskeho zboru sa podľa SaS často argumentovalo nedostatkom policajtov a potrebou riešiť tento problém. „Navrhovatelia však považujú za racionálnejšie a efektívnejšie, aby sa dostupné finančné prostriedky nasmerovali priamo do Policajného zboru - na nábor nových príslušníkov, zlepšenie pracovných podmienok, zvýšenie platov, modernizáciu vybavenia a posilnenie regionálnych kapacít,“ napísali poslanci v dôvodovej správe.
SaS podľa vyjadrenia rezortu obrany triafa „úplne mimo“ pri téme zrušenia Žandárskeho zboru. „Ako to teda je - máme či nemáme na Slovensku problém s bezpečnosťou, ktorú majú práve žandári zvýšiť? Alebo - je lacnejší a rýchlejší variant robiť nábor nových policajtov alebo motivovať existujúcich príslušníkov ozbrojených zložiek?“ pýta sa ministerstvo obrany v stanovisku, ktoré TASR zaslal jeho komunikačný odbor. MO odporučilo SaS naštudovať si zákon upravujúci Žandársky zbor, „aby predišli ďalšej blamáži“.
V Žandárskom zbore by mali pôsobiť bývalí policajti či profesionálni vojaci. Žandári by mali pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku v riedko obývaných oblastiach.
