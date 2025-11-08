  • Články
Trump podľa exprezidenta Bidena zničil Biely dom aj demokraciu

Bývalý americký prezident Joe Biden v piatok ostro kritizoval svojho nástupcu Donalda Trumpa, ktorého správanie podľa neho krajinu „zahanbuje“.

Pred svojimi priaznivcami na podujatí Demokratickej strany v meste Omaha v štáte Nebraska tiež vyhlásil, že súčasný líder USA „zničil demokraciu“. TASR o tom informuje na základe televízie CNN.

Vedel som, že Trump sa chystá zničiť krajinu, ale musím priznať, že som netušil, že tak spraví demolačnou guľou,“ povedal Biden, narážajúc na Trumpovo rozhodnutie zbúrať východné krídlo Bieleho domu s cieľom výstavby tanečnej sály.

Je to dokonalý symbol jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta,“ pokračoval Biden. „Trump zničil nielen dom ľudu, ale aj ústavu, právny poriadok a našu demokraciu,“ vyhlásil exprezident.

Biden tiež zosmiešňoval Trumpove opakované tvrdenia, že jeho druhé funkčné obdobie prinieslo Spojeným štátom „zlatý vek“. „Teraz hovorí, že sme v ,zlatom veku‘. Jediné zlato je to, čo má na krbe,“ dodal bývalý prezident s odkazom na Trumpove pozlátené figuríny vystavené na krbe v Oválnej pracovni.

Exprezident tiež kritizoval Trumpa za to, že uprednostňuje záujmy svojich bohatých spojencov pred americkým ľudom. „Pracujete pre nás, pán prezident. My nepracujeme pre vás. Vy pracujete pre nás, nie iba pre miliardárov a milionárov... Som nahnevaný,“ uviedol Biden.

Na podujatí v Omahe tiež ocenil víťazstvo demokratov v utorkových voľbách, v ktorých sa Zohran Mamdani stal novým starostom New Yorku či Abigail Spanbergerová guvernérkou Virgínie a Mikie Sherrillová guvernérkou New Jersey.

Agentúra DPA pripomína, že bývalý prezident sa na verejnosti od konca svojho mandátu v januári neukazuje často. V máji mu diagnostikovali rakovinu prostaty. „Ďakujem Bohu za lekárov a sestry a za neuveriteľné pokroky, ktoré robíme vo výskume rakoviny,“ vyhlásil Biden počas piatkového prejavu.

Zdroj: Info.sk, TASR
