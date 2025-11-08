Trump podľa exprezidenta Bidena zničil Biely dom aj demokraciu
- DNES - 16:40
- Washington
Bývalý americký prezident Joe Biden v piatok ostro kritizoval svojho nástupcu Donalda Trumpa, ktorého správanie podľa neho krajinu „zahanbuje“.
Pred svojimi priaznivcami na podujatí Demokratickej strany v meste Omaha v štáte Nebraska tiež vyhlásil, že súčasný líder USA „zničil demokraciu“. TASR o tom informuje na základe televízie CNN.
„Vedel som, že Trump sa chystá zničiť krajinu, ale musím priznať, že som netušil, že tak spraví demolačnou guľou,“ povedal Biden, narážajúc na Trumpovo rozhodnutie zbúrať východné krídlo Bieleho domu s cieľom výstavby tanečnej sály.
„Je to dokonalý symbol jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta,“ pokračoval Biden. „Trump zničil nielen dom ľudu, ale aj ústavu, právny poriadok a našu demokraciu,“ vyhlásil exprezident.
Biden tiež zosmiešňoval Trumpove opakované tvrdenia, že jeho druhé funkčné obdobie prinieslo Spojeným štátom „zlatý vek“. „Teraz hovorí, že sme v ,zlatom veku‘. Jediné zlato je to, čo má na krbe,“ dodal bývalý prezident s odkazom na Trumpove pozlátené figuríny vystavené na krbe v Oválnej pracovni.
Exprezident tiež kritizoval Trumpa za to, že uprednostňuje záujmy svojich bohatých spojencov pred americkým ľudom. „Pracujete pre nás, pán prezident. My nepracujeme pre vás. Vy pracujete pre nás, nie iba pre miliardárov a milionárov... Som nahnevaný,“ uviedol Biden.
Na podujatí v Omahe tiež ocenil víťazstvo demokratov v utorkových voľbách, v ktorých sa Zohran Mamdani stal novým starostom New Yorku či Abigail Spanbergerová guvernérkou Virgínie a Mikie Sherrillová guvernérkou New Jersey.
Agentúra DPA pripomína, že bývalý prezident sa na verejnosti od konca svojho mandátu v januári neukazuje často. V máji mu diagnostikovali rakovinu prostaty. „Ďakujem Bohu za lekárov a sestry a za neuveriteľné pokroky, ktoré robíme vo výskume rakoviny,“ vyhlásil Biden počas piatkového prejavu.
Lavrov potvrdil prípravy návrhov na obnovenie skúšok jadrových zbraní
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu oznámil, že na príkaz prezidenta Vladimira Putina pracuje na príprave návrhov na možné obnovenie skúšok jadrových zbraní.
Spoločnosť UPS po smrteľnej tragédii pozastavila prevádzku lietadiel MD-11
Spoločnosť UPS v piatok oznámila, že pozastavila prevádzku svojej flotily nákladných lietadiel MD-11 po tom, ako jedno z nich tento týždeň havarovalo v meste Louisville v americkom štáte Kentucky.
Dve ukrajinské jadrové elektrárne museli po ruských útokoch znížiť výkon
Útoky ruskej armády si v noci na sobotu na Ukrajine vyžiadali najmenej tri civilné obete, informovala na sociálnych sieťach ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková citovaná britskou stanicou BBC.
Rutte chce viac zdôrazňovať jadrovú silu NATO ako odstrašujúci prvok voči Rusku
Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyhlásil, že v budúcnosti chce viac zdôrazňovať vlastné kapacity západnej obrannej aliancie, predovšetkým ako odstrašujúci prostriedok voči Rusku.