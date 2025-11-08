Rodičov bábätka obvinili z týrania, dieťaťu zistili zlomeniny a modriny
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin týranie blízkej osoby a zverenej osoby.
Polícia obvinila rodičov bábätka, ktoré v piatok (7. 11.) dopoludnia priviezli do Nemocnice s poliklinikou Ladislava Dérera Bratislava, z týrania maloletej osoby. Aktuálne sú v cele policajného zaistenia (CPZ). TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Na prípad upozornila TV JOJ, podľa ktorej malo dieťa rozsiahle zranenia, vrátane zlomenín a modrín po celom tele.
Dachová ozrejmila, že okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin týranie blízkej osoby a zverenej osoby. „Naďalej vykonáva potrebné procesné úkony za účelom náležitého zistenia skutkového stavu a objasnenia jeho priebehu. Rodičia maloletej boli zadržaní vyšetrovateľom a v súčasnosti sú v cele policajného zaistenia,“ priblížila.
