Novou prezidentkou Slovenskej lekárskej komory sa stala Valéria Vasiľová

Vasiľová je prvou ženou v histórii, ktorá povedie SLK a vo funkcii po dvoch rokoch nahradila Jaroslava Šima.

Novou prezidentkou Slovenskej lekárskej komory (SLK) sa stala Valéria Vasiľová. Rozhodol o tom snem SLK, ktorý sa konal v piatok (7. 11.) a v sobotu v Žiline.

Vasiľová doteraz pôsobila v štruktúrach SLK na poste viceprezidentky a vo voľbe prezidenta SLK bola jedinou kandidátkou. „Chcela by som, aby celý lekársky stav vystupoval spoločne. Každý si môže hájiť svoje partikulárne záujmy, ale ako lekári by sme mali držať spolu, lebo lepšie a ľahšie dosiahneme svoj cieľ. Chcela by som, aby SLK bola partnerom pre ministerstvo zdravotníctva a pre inštitúcie, ktoré majú čo do zdravotníctva povedať,“ uviedla po svojom zvolení Vasiľová.

Podľa novej prezidentky čaká SLK v najbližšom období riešenie poplatkov komorám za vedenie registra, ako aj poplatkov a doplatkov v zdravotníctve. „Máme vypracované minimálne prevádzkové náklady na ambulancie rôznych špecializácií, na základe ktorých môžeme v najbližšom období reagovať na kroky ministerstva zdravotníctva a žiadať, aby konečne riešili ambulantný sektor, ktorý pán minister Šaško (Hlas-SD) označil za nedofinancovaný už počas štrajku nemocničných lekárov,“ dodala Vasiľová.

Jednu z dvoch pozícií viceprezidenta obhájil Karol Mičko, druhým viceprezidentom sa stal Robert Vetrák. „Atomizácia na všeobecných lekárov, špecialistov, nemocničných lekárov či akademických neprospieva a potom aj výtlak nás ako lekárov je veľmi slabý. To bude naša úloha, aby SLK sa snažila zjednotiť lekársky stav a potlačiť ho tam, kde si naozaj zaslúži,“ poznamenal Mičko.

Zdroj: Info.sk, TASR
