Sobota, 8.11.2025Meniny má Bohumír
Bratislava

Pellegrini a Raši si pripomenuli 33. výročie úmrtia Alexandra Dubčeka

  • DNES - 14:34
  • Bratislava
Prezident označil Alexandra Dubčeka za jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.

Pred 33 rokmi tragicky vyhasol život jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, Alexandra Dubčeka. Skromný človek, sociálno-demokratický politik, ktorý sa nikdy nevzdal svojho hodnotového presvedčenia počas najtvrdšej politickej perzekúcie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti piatkového (7. 11.) výročia Dubčekovho úmrtia. Podľa predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) sa Dubček stal symbolom nádeje.

Po novembri 1989 mal svoje plány a vízie, ktorých naplnenie prekazila tragická udalosť. Česť jeho pamiatke, jeho ľudský a hodnotový odkaz je pre nás inšpiráciou do týchto časov,“ konštatoval Pellegrini.

Dubček nebol podľa Rašiho slov len tvárou Pražskej jari v rokoch 1967 až 1968. „Jeho snahu o socializmus s ľudskou tvárou síce tanky násilne potlačili, no jeho vízia aj napriek tomu prežila. Vízia štátu, ktorý rešpektuje ľudskú dôstojnosť, zabezpečuje spravodlivosť a stará sa o všetkých svojich občanov,“ zhodnotil Raši. Doplnil, že to bol práve Dubček, ktorý po novembri 1989 ako predseda Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pomáhal premieňať totalitné inštitúcie na demokratické.

Vzdávame úctu jeho zápasu za trvalé hodnoty, akými sú sloboda, demokracia a sociálna spravodlivosť,“ povedal Raši s tým, že tieto hodnoty sú dnes rovnako dôležité ako boli vtedy, keď sa za ne zasadzoval a bojoval aj Dubček.

Alexander Dubček zomrel 7. novembra 1992. Podľahol následkom dopravnej nehody, ktorá sa stala začiatkom septembra 1992, v období, keď pôsobil ako predseda Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Zdroj: Info.sk, TASR
