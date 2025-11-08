Premiér zvolá na 17. novembra zasadnutie vlády
Premiér Robert Fico (Smer-SD) zvolá na pondelok 17. novembra zasadnutie vlády. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Program rokovania kabinetu by mali riešiť na pondelkovej (10. 11.) koaličnej rade. Premiér rešpektuje, ak ľudia pôjdu v tento deň demonštrovať. Neželá si však, aby došlo k násilným stretom.
„Zvolávam vládu na 17. novembra, budeme mať vládnu agendu. V pondelok máme zasadnutie koaličnej rady a budeme sa určite rozprávať o tom, čo všetko by na programe vlády mohlo byť. Pokiaľ ide o Smer, my si tiež pripravujeme svoje podujatia, ale jediné, čo si neželáme, aby došlo k akýmkoľvek kontaktom a rôznym možno násilnostiam, pretože počúvame všeličo,“ povedal Fico. Verí, že 17. november si každý pripomenie demokraticky. „Nech ľudia idú demonštrovať, nech vyslovia svoje názory, ale mňa to nejako špeciálne nevyrušuje, je to sviatok ako ktorýkoľvek iný,“ doplnil predseda vlády.
Od roku 2001 je na Slovensku 17. november štátnym sviatkom a slávi sa ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Po novom však už nie je dňom pracovného pokoja. Zrušenie bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok, ktorý schválil parlament.
Rôzne podujatia na daný deň avizovali opozícia či mimovládne organizácie. Viaceré inštitúcie i školy zase informovali, že 17. novembra udelia svojim zamestnancom či študentom voľno.
