  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 8.11.2025Meniny má Bohumír
Bratislava

Premiér zvolá na 17. novembra zasadnutie vlády

  • DNES - 13:23
  • Bratislava
Premiér zvolá na 17. novembra zasadnutie vlády

Premiér Robert Fico (Smer-SD) zvolá na pondelok 17. novembra zasadnutie vlády. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Program rokovania kabinetu by mali riešiť na pondelkovej (10. 11.) koaličnej rade. Premiér rešpektuje, ak ľudia pôjdu v tento deň demonštrovať. Neželá si však, aby došlo k násilným stretom.

Zvolávam vládu na 17. novembra, budeme mať vládnu agendu. V pondelok máme zasadnutie koaličnej rady a budeme sa určite rozprávať o tom, čo všetko by na programe vlády mohlo byť. Pokiaľ ide o Smer, my si tiež pripravujeme svoje podujatia, ale jediné, čo si neželáme, aby došlo k akýmkoľvek kontaktom a rôznym možno násilnostiam, pretože počúvame všeličo,“ povedal Fico. Verí, že 17. november si každý pripomenie demokraticky. „Nech ľudia idú demonštrovať, nech vyslovia svoje názory, ale mňa to nejako špeciálne nevyrušuje, je to sviatok ako ktorýkoľvek iný,“ doplnil predseda vlády.

Od roku 2001 je na Slovensku 17. november štátnym sviatkom a slávi sa ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Po novom však už nie je dňom pracovného pokoja. Zrušenie bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok, ktorý schválil parlament.

Rôzne podujatia na daný deň avizovali opozícia či mimovládne organizácie. Viaceré inštitúcie i školy zase informovali, že 17. novembra udelia svojim zamestnancom či študentom voľno.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SNS predložila návrh na zriadenie Národného mediálneho úradu

SNS predložila návrh na zriadenie Národného mediálneho úradu

DNES - 11:50Domáce

Rada pre mediálne služby by sa mohla pretransformovať na Národný mediálny úrad. Zachované by malo ostať postavenie tohto orgánu ako tzv. regulátora.

Šaško chce zasiahnuť do poplatkov u lekára. Ako sa zmenia?

Šaško chce zasiahnuť do poplatkov u lekára. Ako sa zmenia?

DNES - 10:23Domáce

K úprave poplatkov u lekárov sa pripravujú viaceré možnosti. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško.

Poľadovica na Slovensku: Pre tieto oblasti vydali výstrahu

Poľadovica na Slovensku: Pre tieto oblasti vydali výstrahu

DNES - 9:33Domáce

Výstraha prvého stupňa platí počas doobedia.

Nehoda uzatvorila cestu v oboch smeroch

Nehoda uzatvorila cestu v oboch smeroch

DNES - 8:07Domáce

Na mieste sú všetky záchranné zložky.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dátaRuskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dáta
Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedomVýskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanieVedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čeleAmerická zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdcaPOZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavyZnačka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nieKoniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujúVýskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Obávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieťObávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP