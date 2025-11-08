  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 8.11.2025Meniny má Bohumír
Bratislava

Polovica Slovákov si nákupy plánuje, každý siedmy míňa bez premýšľania

  • DNES - 13:09
  • Bratislava
Polovica Slovákov si nákupy plánuje, každý siedmy míňa bez premýšľania

Polovica Slovákov sa považuje za veľmi opatrných a všetky svoje nákupy si vopred plánuje. Naopak, spontánne nákupy bez veľkého premýšľania o peniazoch si dopraje každý siedmy Slovák.

Vyplýva to z online prieskumu nákupného poradcu Heureka, ktorý sa zameral na nákupné zvyklosti Slovákov (a Čechov).

Hoci by sa mohlo zdať, že mladí ľudia sú pri nákupoch impulzívnejší, opak je pravdou. Najmenej sa ako spontánni či bezstarostní nakupujúci definujú mladí vo vekovej skupine 18 - 24 rokov. Naopak, najviac si nákupy bez starostí užívajú seniori nad 65 rokov.

Slováci sa pri nákupoch vo väčšine prípadov správajú opatrne alebo uvážlivo. Prekvapivým zistením však je, že ak sa niekto označí za impulzívneho spotrebiteľa, ide častejšie o staršiu osobu. Naopak, v kategórii mladých ľudí sa za takýchto považuje iba 8 %,“ povedal šéf analytikov Andy Werner z Heureka Group.

Celkovo sa za spontánnych a bezstarostných pri nákupoch považuje 15 % ľudí. O niečo viac k tomu inklinujú ženy ako muži. V porovnaní so susedmi je Čechov, ktorí sa považujú za bezstarostných, o 40 % viac ako Slovákov, celkovo sú však v sebahodnotení nákupného správania veľmi podobní.

Tí, ktorí si priznávajú, že míňajú viac, ako musia, tak najčastejšie robia pri výdavkoch za potraviny a nápoje v domácnosti (19,4 %), v tesnom závese je oblečenie, obuv, módne doplnky (19,2 %). Treťou skupinou sú prekvapivo elektronika a domáce spotrebiče (16 %). Česi oproti Slovákom si priznávajú výdavky na zbytočnosti o niečo viac. Najväčší rozdiel je pri hrách a hernom vybavení, ale aj pri streamovacích a predplatných službách či elektronike a domácich spotrebičoch.

Prieskum ukázal rozdiely v tom, za čo muži a ženy míňajú viac peňazí, ako by chceli. Ženy neprekvapivo vedú pri priznávaní zbytočných výdavkov na krásu a kozmetiku (6,3-násobne viac ako muži) a na oblečenie (2,4-násobne viac). Naopak, muži si ich zas priznávajú najmä pri nákupe elektroniky (5,4-násobne viac) a ešte viac za streamovacie a iné predplatné služby (5,5-násobne viac), a to najmä medzi mladšími a paradoxne aj staršími respondentmi.

Prieskum ukázal, že Slováci sa po impulzívnych nákupoch cítia viac previnilo ako Česi. Výrazne viac Čechov nemá po nákupe žiadne výčitky, zatiaľ čo viac Slovákov sa za svoje míňanie cíti previnilo vždy. Konkrétne, žiadne výčitky nikdy nepociťuje 12 % Slovákov, zatiaľ čo Čechov je 19 %, a zároveň vždy pociťuje výčitky 7 % Slovákov, zatiaľ čo Čechov len 5 %.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Od soboty uzavrú úsek cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom

Od soboty uzavrú úsek cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom

DNES - 6:16Ekonomické

Národná diaľničná spoločnosť v sobotu ráno o 7.00 h uzatvára úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom. Uzávera bude trvať do pondelka večera.

Letecké spoločnosti rušia stovky letov v USA pre shutdown

Letecké spoločnosti rušia stovky letov v USA pre shutdown

VČERA - 17:03Ekonomické

Americké letecké spoločnosti začali v piatok rušiť stovky letov len niekoľko hodín po tom, ako Federálny úrad pre letectvo nariadil ich zníženie o 10 %.

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

VČERA - 15:43Ekonomické

Agrominister vyzval občanov, aby pri nákupe uprednostňovali slovenské produkty.

ZSSK: Moderná súprava Pendolino bude opäť premávať na linke z Košíc do Prahy

ZSSK: Moderná súprava Pendolino bude opäť premávať na linke z Košíc do Prahy

VČERA - 11:56Ekonomické

Od pondelka 10. novembra bude opäť premávať moderná súprava Pendolino na priamej dennej linke z Košíc do Prahy a späť.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dátaRuskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dáta
Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedomVýskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanieVedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čeleAmerická zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdcaPOZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavyZnačka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nieKoniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujúVýskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Obávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieťObávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP