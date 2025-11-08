Polovica Slovákov si nákupy plánuje, každý siedmy míňa bez premýšľania
- DNES - 13:09
- Bratislava
Polovica Slovákov sa považuje za veľmi opatrných a všetky svoje nákupy si vopred plánuje. Naopak, spontánne nákupy bez veľkého premýšľania o peniazoch si dopraje každý siedmy Slovák.
Vyplýva to z online prieskumu nákupného poradcu Heureka, ktorý sa zameral na nákupné zvyklosti Slovákov (a Čechov).
Hoci by sa mohlo zdať, že mladí ľudia sú pri nákupoch impulzívnejší, opak je pravdou. Najmenej sa ako spontánni či bezstarostní nakupujúci definujú mladí vo vekovej skupine 18 - 24 rokov. Naopak, najviac si nákupy bez starostí užívajú seniori nad 65 rokov.
„Slováci sa pri nákupoch vo väčšine prípadov správajú opatrne alebo uvážlivo. Prekvapivým zistením však je, že ak sa niekto označí za impulzívneho spotrebiteľa, ide častejšie o staršiu osobu. Naopak, v kategórii mladých ľudí sa za takýchto považuje iba 8 %,“ povedal šéf analytikov Andy Werner z Heureka Group.
Celkovo sa za spontánnych a bezstarostných pri nákupoch považuje 15 % ľudí. O niečo viac k tomu inklinujú ženy ako muži. V porovnaní so susedmi je Čechov, ktorí sa považujú za bezstarostných, o 40 % viac ako Slovákov, celkovo sú však v sebahodnotení nákupného správania veľmi podobní.
Tí, ktorí si priznávajú, že míňajú viac, ako musia, tak najčastejšie robia pri výdavkoch za potraviny a nápoje v domácnosti (19,4 %), v tesnom závese je oblečenie, obuv, módne doplnky (19,2 %). Treťou skupinou sú prekvapivo elektronika a domáce spotrebiče (16 %). Česi oproti Slovákom si priznávajú výdavky na zbytočnosti o niečo viac. Najväčší rozdiel je pri hrách a hernom vybavení, ale aj pri streamovacích a predplatných službách či elektronike a domácich spotrebičoch.
Prieskum ukázal rozdiely v tom, za čo muži a ženy míňajú viac peňazí, ako by chceli. Ženy neprekvapivo vedú pri priznávaní zbytočných výdavkov na krásu a kozmetiku (6,3-násobne viac ako muži) a na oblečenie (2,4-násobne viac). Naopak, muži si ich zas priznávajú najmä pri nákupe elektroniky (5,4-násobne viac) a ešte viac za streamovacie a iné predplatné služby (5,5-násobne viac), a to najmä medzi mladšími a paradoxne aj staršími respondentmi.
Prieskum ukázal, že Slováci sa po impulzívnych nákupoch cítia viac previnilo ako Česi. Výrazne viac Čechov nemá po nákupe žiadne výčitky, zatiaľ čo viac Slovákov sa za svoje míňanie cíti previnilo vždy. Konkrétne, žiadne výčitky nikdy nepociťuje 12 % Slovákov, zatiaľ čo Čechov je 19 %, a zároveň vždy pociťuje výčitky 7 % Slovákov, zatiaľ čo Čechov len 5 %.
