Rutte chce viac zdôrazňovať jadrovú silu NATO ako odstrašujúci prvok voči Rusku
- DNES - 11:53
- Berlín
Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyhlásil, že v budúcnosti chce viac zdôrazňovať vlastné kapacity západnej obrannej aliancie, predovšetkým ako odstrašujúci prostriedok voči Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Je dôležité, aby sme s verejnosťou viac hovorili o jadrovom odstrašovaní, aby pochopila, ako prispieva k našej celkovej bezpečnosti,“ uviedol šéf NATO v nedeľnom vydaní nemeckého denníka Die Welt v komentári, do ktorého pred uverejnením nahliadla agentúra DPA.
„Keď Rusko používa nebezpečnú a bezohľadnú jadrovú rétoriku, naše obyvateľstvo musí vedieť, že nie je dôvod na paniku, pretože NATO disponuje silným jadrovým odstrašujúcim prostriedkom, ktorý slúži na zachovanie mieru, prevenciu nátlaku a odstrašenie agresie,“ uviedol šéf NATO.
„Putin musí vedieť, že jadrovú vojnu nemožno nikdy vyhrať a nesmie sa nikdy rozpútať,“ zdôraznil Rutte.
Ruský prezident Vladimir Putin opakovane od vypuknutia vojny na Ukrajine zdôrazňoval potenciál ruských jadrových zbraní, aj s cieľom odradiť Západ od poskytovania silnejšej podpory Kyjevu, pripomína DPA.
Pred vyše dvoma týždňami Rusko spustilo rozsiahle manévre svojich strategických jadrových síl súbežne s prebiehajúcim jadrovým cvičením NATO v Európe.
Pokiaľ ide o nedávne cvičenie NATO, Rutte povedal, že bolo úspešné a dalo mu „absolútnu dôveru v dôveryhodnosť jadrového odstrašenia NATO. Vyslalo jasný signál všetkým nepriateľom, že NATO môže a bude chrániť všetkých spojencov pred všetkými hrozbami“.
Z 32 členských štátov NATO disponujú jadrovými zbraňami Spojené štáty, Francúzsko a Veľká Británia.
Podľa Medzinárodnej kampane za zákaz jadrových zbraní (ICAN) disponuje Rusko v súčasnosti najväčším potvrdeným množstvom jadrových zbraní – viac ako 5500 jadrových hlavíc –, zatiaľ čo USA majú podľa správ vyše 5044 jadrových zbraní.
