Sobota, 8.11.2025Meniny má Bohumír
Bratislava

SNS predložila návrh na zriadenie Národného mediálneho úradu

  • DNES - 11:50
  • Bratislava
Rada pre mediálne služby by sa mohla pretransformovať na Národný mediálny úrad. Zachované by malo ostať postavenie tohto orgánu ako tzv. regulátora.

Vyplýva to z novely zákona o mediálnych službách, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov za SNS vrátane jej šéfa a podpredsedu parlamentu Andreja Danka. Predsedu úradu by volila NR SR na šesťročné obdobie. Okrem predsedu by mali byť orgánmi úradu podpredseda a rada.

Novela podľa SNS upravuje vnútorné usporiadanie a rozhodovacie procesy orgánu štátneho dohľadu v oblasti mediálnych služieb s cieľom „zjednoznačniť zodpovednosť za výkon pôsobnosti, posilniť akcieschopnosť a stabilitu rozhodovacej praxe a súčasne zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti voči verejnosti“.

Parlament by mal voliť šéfa Národného mediálneho úradu po verejnom vypočutí kandidátov pred parlamentným výborom. Kandidátov by mohli navrhovať profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti médií, kultúry, vedy, vzdelávania alebo športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom poradného orgánu vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím. Šéf nového úradu by mal podľa návrhu dostávať odmenu vo výške jeden a pol násobku platu poslanca parlamentu.

Podpredsedu úradu by na návrh predsedu mala voliť a odvolávať rada. Podpredseda má byť výkonným orgánom regulátora, predseda úradu zase jeho štatutárnym orgánom.

Rada úradu by mala byť druhostupňový orgán regulátora, ktorý by rozhodoval o odvolaniach proti rozhodnutiam vydaným na prvom stupni. Rada by mala mať 11 členov, ktorých by volila a odvolávala NR SR po verejnom vypočutí kandidátov. Rada by zo svojich členov mala zvoliť predsedu a podpredsedu rady. Člen rady by bol zvolený na šesť rokov a dostával by polovicu platu poslanca NR SR. Predseda rady by mal dostávať plat poslanca NR SR.

Regulátor by sa mal po novom oboznámiť s obsahom podnetu na preverenie najneskôr do 30 dní namiesto doterajších 90 dní. Ide o úpravu predbežnej fázy, v ktorej sa posudzuje, či sú splnené predpoklady na začatie konania.

SNS navrhuje účinnosť novely od 1. apríla 2026.

Zdroj: Info.sk, TASR
