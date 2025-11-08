Šaško chce zasiahnuť do poplatkov u lekára. Ako sa zmenia?
K úprave poplatkov u lekárov sa pripravujú viaceré možnosti. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Ozrejmil, že rezort už vykonal audit poplatkov a ďalší postup podľa jeho slov určuje najmä obsah memoranda so Zväzom ambulantných poskytovateľov. Zdôraznil tiež, že téme sa venujú odborníci, návrhy konkrétnych riešení od nich očakáva do konca roka.
„V spolupráci s expertmi, ale aj so zástupcami samotného sektora sa pripravujú možnosti, tých možností je niekoľko. Do konca tohto roka mi ich majú predstaviť a potom spravíme všetko pre to, aby v priebehu budúceho roka presne v zmysle podpísaného memoranda sme to aj adresovali,“ uviedol.
Podľa Šaška je však dôležité, aby budúcu politiku poplatkov pripravili odborníci. „Tieto poplatky sa evidentne dejú, tá suma variuje niekde medzi, ja som videl čísla od 300 do 600 miliónov eur (ročne, pozn. TASR). Úplne iný pohľad na to majú lekári, iný pohľad na to majú pacienti. Je to ťažká téma aj politicky, aj zo sociálneho hľadiska, takže je dôležité, aby o tom diskutovali a stratégiu pripravili ľudia, ktorí tomu naozaj rozumejú,“ konštatoval.
Avizoval, že do konca roka mu majú byť predstavené možnosti úpravy. „Budúci polrok mám o tom diskutovať aj na politickej úrovni tak, aby bola aj legislatíva, ak bude potrebná, prijatá do konca budúceho roka,“ dodal.
Sťažnosťami na úhradu poplatkov a spoluúčasti za zdravotné výkony sa zaoberá aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, ktorý žiada vytvoriť transparentný systém s jasnými pravidlami pre pacienta.
