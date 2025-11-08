  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 8.11.2025Meniny má Bohumír
Bratislava

Srbský parlament dal zelenú výstavbe Trumpovho hotelového komplexu v Belehrade

  • DNES - 9:38
  • Belehrad
Srbský parlament dal zelenú výstavbe Trumpovho hotelového komplexu v Belehrade

Srbský parlament v piatok schválil zákon, ktorý umožní výstavbu luxusného hotelového areálu s logom Trump v Belehrade.

Komplex má vyrásť na mieste ruín budovy juhoslovanského ministerstva obrany, ktorá bola zbombardovaná v roku 1999 počas náletov aliancie NATO. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Za sporným developerským projektom Trump Tower Belgrade stojí zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Jeho plán zahŕňa výstavbu komplexu v hodnote pol miliardy dolárov, v ktorom má byť hotel i apartmány. Lokalita, kde má vyrásť, sa v Srbsku považuje za neoficiálny pamätník náletov, ktoré ukončili vojnu v Kosove, ako aj za pamiatku juhoslovanskej modernistickej architektúry 20. storočia.

Celý projekt sa pritom v máji zastavil po tom, ako sa objavili podozrenia, že jeden z úradníkov sfalšoval dokumenty použité na zrušenie ochrannej klasifikácie lokality. Vyšetrovanie týchto obvinení stále prebieha.

Špeciálny zákon, o ktorom v piatok hlasoval srbský parlament, však klasifikuje Kushnerov projekt ako stavbu štátneho významu, čo znamená, že štátne inštitúcie vydajú všetky potrebné povolenia bezodkladne. Zákon podporilo 130 poslancov, proti bolo 40.

Opozičná poslankyňa Marinika Tepičová vyhlásila, že vláda v Belehrade obetuje históriu krajiny len „aby sa zapáčila Donaldovi Trumpovi“. „Na mieste, kde kedysi padali bomby, teraz plánujete nalievať šampanské,“ vyčítala vláde.

Na zachovanie schátranej budovy ako pamätníka aj pre jej kultúrnu hodnotu vyzvali tento týždeň aj odborníci.

Pred nami stojí jedinečné architektonické a urbanistické dielo,“ upozornil architekt Miljan Salata, člen Združenia architektov Srbska. Argumentoval, že „táto budova je bezpečná, dá sa zrekonštruovať a mala by zostať verejne využívaná ako pamätník obetiam bombardovania NATO“.

Estela Radonjičová Živkovová, expertka na kultúrne dedičstvo zo Srbského inštitútu na ochranu kultúrnych pamiatok, upozornila, že prijatý zákon vytvára „nebezpečný precedens“, ktorý umožňuje zbaviť pamiatky ochrany, predať ich a zbúrať.

Prezident Aleksandar Vučič však opakovane argumentuje, že Kushnerov projekt je nevyhnutný na zlepšenie vzťahov s Washingtonom, a obvinil kritikov, že sa snažia mariť „lepšie vzťahy s Trumpovou administratívou“.

Kushner, ktorý nemá v Bielom dome žiadnu oficiálnu úlohu, ale svojmu svokrovi často radí, v posledných rokoch uzavrel viacero významných developerských projektov po celom svete, vrátane luxusného rezortu v Albánsku.

Kushnerom založená súkromná investičná firma Affinity Partners získala už v roku 2022 od srbskej vlády bezodplatný 99-ročný prenájom pozemku určeného na výstavbu spomínaného hotelového komplexu v Belehrade.

Jedným z partnerov spoločnosti Affinity v tomto projekte je Eagle Hills zo Spojených arabských emirátov, ktorá bola spojená s prestavbou veľkej časti belehradského nábrežia – projektom, ktorý v roku 2016 vyvolal verejné pobúrenie.

Vučičova vláda je už rok pod tlakom masových protestov, ktoré vypukli po zrútení nadstavby na novozrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade. Zodpovednosť za túto tragédiu, ktorá si vyžiadala 16 obetí, mnohí Srbi pripisujú korupcii vo vláde a zlému riadeniu krajiny.

Európska komisia tento týždeň vo svojej výročnej správe o pokroku Srbska pri plnení kritérií na členstvo v EÚ zdôraznila pomalé tempo reforiem Belehradu v oblasti boja proti korupcii a dodržiavania princípov právneho štátu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Najvyšší súd USA pozastavil obnovenie potravinových dávok počas shutdownu

Najvyšší súd USA pozastavil obnovenie potravinových dávok počas shutdownu

DNES - 8:14Zahraničné

Najvyšší súd USA v piatok rozhodol, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa nemusí okamžite obnoviť vyplácanie potravinových dávok, ktoré bolo pozastavené počas tzv. shutdownu.

Múzeum Louvre oznámilo nové bezpečnostné opatrenia po krádeži šperkov

Múzeum Louvre oznámilo nové bezpečnostné opatrenia po krádeži šperkov

DNES - 7:27Zahraničné

Parížske múzeum Louvre oznámilo nové opatrenia na zlepšenie bezpečnosti. Došlo k tomu niekoľko týždňov po krádeži šperkov vo francúzskej metropole.

Zelenskyj: Ukrajina chce zabezpečiť, aby sa do Európy nedostávala ruská ropa

Zelenskyj: Ukrajina chce zabezpečiť, aby sa do Európy nedostávala ruská ropa

DNES - 6:10Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že má v úmysle zabezpečiť, aby „v Európe nebola žiadna ruská ropa“ napriek snahám Maďarska zachovať dovoz z Ruska.

Maďarsko dostane výnimku: Toto vyjednal Orbán u Trumpa

Maďarsko dostane výnimku: Toto vyjednal Orbán u Trumpa

DNES - 6:06Zahraničné

Návrh mierového stretnutia Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti zostáva aktuálny, zhodli sa Trump s Orbánom.

Vosveteit.sk
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanieVedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čeleAmerická zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdcaPOZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavyZnačka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nieKoniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujúVýskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Obávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieťObávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieť
Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!
Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minútyNetflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP