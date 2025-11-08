  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 8.11.2025Meniny má Bohumír
Bratislava

Poľadovica na Slovensku: Pre tieto oblasti vydali výstrahu

  • DNES - 9:33
  • Bratislava
Poľadovica na Slovensku: Pre tieto oblasti vydali výstrahu

Výstraha prvého stupňa platí počas doobedia.

V niektorých častiach Slovenska sa môže v sobotu doobeda vyskytnúť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 10.00 h.

Výstraha pred poľadovicou platí pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

Foto: shmu.sk

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nehoda uzatvorila cestu v oboch smeroch

Nehoda uzatvorila cestu v oboch smeroch

DNES - 8:07Domáce

Na mieste sú všetky záchranné zložky.

Polícia zverejnila video z autobusu, toto sa dialo pred nehodou

Polícia zverejnila video z autobusu, toto sa dialo pred nehodou

VČERA - 19:59Domáce

V autobuse sa malo viezť 14 cestujúcich a vodič.

Asociáciu súkromných škôl sklamalo,že prezident podpísal balík školských zákonov

Asociáciu súkromných škôl sklamalo,že prezident podpísal balík školských zákonov

VČERA - 19:08Domáce

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení je sklamaná z rozhodnutia prezidenta SR Petra Pellegriniho podpísať balík školských zákonov.

Smrteľnú nehodu neprežila chodkyňa, zrazil ju nákladiak

Smrteľnú nehodu neprežila chodkyňa, zrazil ju nákladiak

VČERA - 18:56Domáce

Chodkyňa na mieste podľahla zraneniam.

Vosveteit.sk
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanieVedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čeleAmerická zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdcaPOZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavyZnačka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nieKoniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujúVýskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Obávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieťObávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieť
Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!
Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minútyNetflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP