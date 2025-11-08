Poľadovica na Slovensku: Pre tieto oblasti vydali výstrahu
Výstraha prvého stupňa platí počas doobedia.
V niektorých častiach Slovenska sa môže v sobotu doobeda vyskytnúť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 10.00 h.
Výstraha pred poľadovicou platí pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.
Foto: shmu.sk
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia.
