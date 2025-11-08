  • Články
Najvyšší súd USA pozastavil obnovenie potravinových dávok počas shutdownu

  • DNES - 8:14
  • Washington
Najvyšší súd USA v piatok rozhodol, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa nemusí okamžite obnoviť vyplácanie potravinových dávok, ktoré bolo pozastavené počas tzv. shutdownu - čiastočného alebo úplného zastavenia činnosti federálnej vlády spôsobeného neschválením rozpočtu.

Ako pripomenula agentúra AFP, súd nižšieho stupňa tento týždeň rozhodol, že Trumpova vláda musí do piatka večera obnoviť úplné financovanie programu potravinovej pomoci za mesiac november. Nariadil administratíve, aby z rezervných fondov uvoľnila niekoľkomiliardovú platbu štátom, ktoré majú distribuovať potravinové lístky približne 42 miliónom Američanov odkázaným na program SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).

Sudkyňa Ketanji Brown Jacksonová však v piatok vydala takzvané administratívne pozastavenie, ktoré pozastavuje výkon rozhodnutia súdu nižšieho stupňa a dáva súdnemu systému dodatočný čas na posúdenie žiadosti Trumpovej administratívy.

Ministerstvo spravodlivosti ešte v piatok podalo odvolanie na súd s tým, že právomoc vyriešiť krízu má výlučne Kongres.

Základnou právomocou Kongresu je kontrola nad verejnými financiami, zatiaľ čo úlohou exekutívy je prideľovať obmedzené zdroje medzi konkurenčné priority,“ argumentovalo ministerstvo.

Rezort spravodlivosti zároveň obvinil súd nižšieho stupňa, že „si súčasný shutdown vlády vysvetlil ako oprávnenie vyhlásiť akýsi federálny bankrot a sám rozhodovať, komu sa z obmedzených federálnych zdrojov ujde pomoc“.

Americké vládne agentúry postupne obmedzujú svoju činnosť od 30. septembra, keď Kongres nedokázal schváliť ich nové financovanie. Dôsledky výpadku sa čoraz viac dotýkajú aj sociálnych programov, ktoré zostávajú bez prostriedkov.

Zástupcovia Demokratickej strany vyjadrili frustráciu z pozastavenia konania a z Trumpovho kroku zastaviť financovanie programu SNAP.

Je hanebné, že sa administratíva rozhodla obrátiť sa na súd namiesto toho, aby si splnila svoju zodpovednosť voči americkému ľudu,“ uviedla na platforme X generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová, ktorá sa s Trumpom opakovane dostáva do sporov.

Zdroj: Info.sk, TASR
