Nehoda uzatvorila cestu v oboch smeroch

  • Nováky
Nehoda uzatvorila cestu v oboch smeroch

Na mieste sú všetky záchranné zložky.

Cesta medzi Hornými Vestenicami a Novákmi v okrese Prievidza zostala po rannej dopravnej nehode neprejazdná v oboch smeroch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na Facebooku.

"Na mieste sú všetky záchranné zložky," uviedla polícia s tým, že vodiči na mieste majú rešpektovať jej pokyny.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZTN
