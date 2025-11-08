Nehoda uzatvorila cestu v oboch smeroch
Na mieste sú všetky záchranné zložky.
Cesta medzi Hornými Vestenicami a Novákmi v okrese Prievidza zostala po rannej dopravnej nehode neprejazdná v oboch smeroch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na Facebooku.
"Na mieste sú všetky záchranné zložky," uviedla polícia s tým, že vodiči na mieste majú rešpektovať jej pokyny.
Polícia zverejnila video z autobusu, toto sa dialo pred nehodou
V autobuse sa malo viezť 14 cestujúcich a vodič.
Asociáciu súkromných škôl sklamalo,že prezident podpísal balík školských zákonov
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení je sklamaná z rozhodnutia prezidenta SR Petra Pellegriniho podpísať balík školských zákonov.
Smrteľnú nehodu neprežila chodkyňa, zrazil ju nákladiak
Chodkyňa na mieste podľahla zraneniam.
Autobus narazil do stromu, na mieste sú všetky pohotovostné zložky
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.