Múzeum Louvre oznámilo nové bezpečnostné opatrenia po krádeži šperkov

Parížske múzeum Louvre oznámilo nové opatrenia na zlepšenie bezpečnosti. Došlo k tomu niekoľko týždňov po krádeži šperkov vo francúzskej metropole. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Múzeum uviedlo v piatok, že sa v najbližších týždňoch nainštaluje v citlivých verejných priestoroch v bezprostrednej blízkosti Louvru ochranná infraštruktúra. Okrem toho sa v okolí umiestnia ďalšie bezpečnostné kamery a pri vchodoch do múzea sa postavia bariéry, aby sa zabránilo vjazdu áut. Posilnia sa tiež policajné hliadky v okolí a zváži sa aj zvýšenie policajnej prítomnosti v múzeu.

V snahe zlepšiť ochranu sa najme aj bezpečnostný koordinátor, ktorý sa bude zodpovedať priamo riaditeľovi múzea a bude mať na starosti všetky bezpečnostné opatrenia. Okrem toho sa zriadi operačné centrum pre kybernetickú bezpečnosť, oznámil Louvre.

K vlámaniu došlo v nedeľu 19. októbra. Štyria zlodeji prezlečení za stavebných robotníkov sa k budove dostali nákladným autom s hydraulickou plošinou, ktorou sa vyviezli k balkónu na prvom poschodí, kde rozbili okno a následne vstúpili do Apolónovej galérie. V priebehu pár minút odtiaľ ukradli deväť historických klenotov patriacich francúzskym kráľovským rodinám. Koruna cisárovnej Eugénie – najcennejší šperk z lupu – bola neskôr nájdená rozbitá pred múzeom.

Šperky, ktorých hodnota sa odhaduje na vyše 80 miliónov eur, sa doposiaľ nenašli. Parížska prokurátorka Laure Beccuauová opakovane upozorňovala, že ukradnuté predmety sú nepredajné.

Zdroj: Info.sk, TASR
