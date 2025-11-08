Zelenskyj: Ukrajina chce zabezpečiť, aby sa do Európy nedostávala ruská ropa
- DNES - 6:10
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že má v úmysle zabezpečiť, aby „v Európe nebola žiadna ruská ropa“ napriek snahám Maďarska zachovať dovoz z Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vyjadrenia ukrajinského lídra prišli v čase, keď predseda maďarskej vlády Viktor Orbán absolvuje návštevu Bieleho domu, v rámci ktorej rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj o zachovaní dodávok ruskej ropy. Maďarsko získava väčšinu svojej ropy prostredníctvom ropovodu Družba, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu, čo zapríčinilo napäté vzťahy medzi Kyjevom a Budapešťou.
Ukrajina už niekoľkokrát zaútočila na ropovod na ruskom území. V auguste napríklad došlo k prerušeniu dodávok ropy do Maďarska po útoku ukrajinského dronu. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó to vtedy označil za útok na energetickú bezpečnosť svojej krajiny.
Zatiaľ čo Spojené štáty v októbri uvalili nové sankcie na ruské energetické spoločnosti, Trump počas piatkového stretnutia s Orbánom udelil výnimku pre Maďarsko podľa agentúry MTI. Zelenskyj obvinil Orbána, že využíva nesúhlas s podporou Ukrajiny ako nástroj pred budúcoročnými voľbami, píše DPA.
Vývoz ropy a plynu je pre Moskvu dôležitým zdrojom príjmov na financovanie vojny proti Ukrajine, ktorá trvá už viac ako tri a pol roka, pripomína DPA.
Maďarsko dostane výnimku: Toto vyjednal Orbán u Trumpa
Návrh mierového stretnutia Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti zostáva aktuálny, zhodli sa Trump s Orbánom.
Zomrel držiteľ Nobelovej ceny za objavy v oblasti DNA James Watson
Držiteľ Nobelovej ceny za spoluobjavenie štruktúry deoxyribonukleovej kyseliny v tvare pravotočivej dvojzávitnice James Watson zomrel vo štvrtok vo veku 97 rokov.
Trump naznačil otvorenosť k výnimke pre Maďarsko v otázke sankcií
Americký prezident Donald Trump v úvode prijatia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v piatok naznačil, že je otvorený oslobodeniu Maďarska od sankcií uvalených na nákup ruských energetických produktov.
Turecko vydalo na Netanjahua zatykač pre údajnú genocídu v Pásme Gazy
Zatykače vydal úrad istanbulského hlavného prokurátora.