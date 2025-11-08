  • Články
Zelenskyj: Ukrajina chce zabezpečiť, aby sa do Európy nedostávala ruská ropa

  • DNES - 6:10
  • Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že má v úmysle zabezpečiť, aby „v Európe nebola žiadna ruská ropa“ napriek snahám Maďarska zachovať dovoz z Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Vyjadrenia ukrajinského lídra prišli v čase, keď predseda maďarskej vlády Viktor Orbán absolvuje návštevu Bieleho domu, v rámci ktorej rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj o zachovaní dodávok ruskej ropy. Maďarsko získava väčšinu svojej ropy prostredníctvom ropovodu Družba, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu, čo zapríčinilo napäté vzťahy medzi Kyjevom a Budapešťou.

Ukrajina už niekoľkokrát zaútočila na ropovod na ruskom území. V auguste napríklad došlo k prerušeniu dodávok ropy do Maďarska po útoku ukrajinského dronu. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó to vtedy označil za útok na energetickú bezpečnosť svojej krajiny.

Zatiaľ čo Spojené štáty v októbri uvalili nové sankcie na ruské energetické spoločnosti, Trump počas piatkového stretnutia s Orbánom udelil výnimku pre Maďarsko podľa agentúry MTI. Zelenskyj obvinil Orbána, že využíva nesúhlas s podporou Ukrajiny ako nástroj pred budúcoročnými voľbami, píše DPA.

Vývoz ropy a plynu je pre Moskvu dôležitým zdrojom príjmov na financovanie vojny proti Ukrajine, ktorá trvá už viac ako tri a pol roka, pripomína DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP