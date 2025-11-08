Boty dokážu vyzliecť ľudí na fotkách. Šíria sa na tejto sieti
- DNES - 8:19
- Bratislava
Ako za niekoľko minút generovať explicitnú fotografiu kohokoľvek na zemi? Dokážu to nebezpečné boty, šíria sa najmä na jednej sociálnej sieti.
Sociálnu sieť Telegram zaplavili boty, ktoré dokážu za pár minút vytvoriť explicitné fotografie a videá ľudí. Upozornili na to novinári z magazínu Wired, ich slová neskôr potvrdil aj portál Malwarebytes.
Na Telegrame našli najmenej 50 takýchto programov, ktoré mesačne využívajú milióny používateľov.
Odštartovala to Gal Gadot
Dejiny šírenia umelo vytvoreného explicitného obsahu pre dospelých sa začali písať v roku 2017. Vtedy portál Motherboard (dnes známy ako Vice) našiel v online priestore sfalšované snímky z filmu pre dospelých, do ktorého umelo dosadili tvár herečky Gal Gadot.
Videá tohto typu sa začali označovať ako „deepfake“. Od roku 2017 prešli ďalším vývojom, ich autori dnes vedia napríklad umelo generovať pohyby aj mimiku tváre. V prípade Telegramu však boty primárne odstraňujú oblečenie z už existujúcich fotografií.
Ako upozorňuje Malwarebytes, príležitosti sa už chopili aj podvodníci, ktorí na Telegrame šíria vlastné boty. Tie za poplatok generujú obrázky v nízkej kvalite, alebo vôbec nefungujú. Používateľom pritom hrozí zásah do súkromia alebo napadnutie zariadenia malvérom.
Na šírenie deepfake obsahu už reagovali aj viaceré vlády. V Taliansku ho označili za nový druh násilia, v USA zas zvažujú prijatie zákona na obmedzenie používania botov na Telegrame. Proti šíreniu syntetických videí a obrázkov už zasiahol aj Google, ktorý ich nezobrazuje pri vyhľadávaní vo vyhľadávači.
