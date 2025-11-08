  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 8.11.2025Meniny má Bohumír
Bratislava

Turista pri Žiline stretol medvede, stret si nahral na mobil

  • DNES - 18:10
  • Fačkov
Turista pri Žiline stretol medvede, stret si nahral na mobil

Stretnutie, z ktorého by iní mali nervy, prebehlo bez väčších komplikácií.

Slovenskými sociálnymi sieťami koluje video, ktoré vo Fačkove pri Žiline nahral turista. Na Facebooku ho zverejnila včelia farma Farma Apis Mellifera, pri ktorej malo dôjsť k stretnutiu s medveďmi.

Turista na lesnom chodníku náhle stretol dvojicu medveďov. Namiesto toho, aby z miesta utekal, medvede si natočil na video. Po celý čas sa im prihováral a pískal na ne.

Vzdialené medvede si muža nakoniec všimli, jeho správanie ich zaujalo. Skôr ako na obranu sa však vydali na útek, a onedlho sa stratili v lesnom poraste.

Aký postup odporúčajú ochranári?

Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR na svojom webe informuje, že v prípade priameho stretu s medveďom je najlepšie pomaly sa vzdialiť. „Pri nečakanom strete s medveďom (na bližšie ako 100 m) sa odporúča zväčšiť vzdialenosť od medveďa, nie však utekaním, ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledovanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný,“ informuje zásahový tím.

Podľa odborníkov medveď útočí len zriedka, v 91 percentách prípadov môže urobiť výpad smerom k človeku, no vzápätí sa stiahne. V prípade útoku je najúčinnejšia pasívna obrana: „ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu („hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď neodíde,“ informoval zásahový tím.

Zdroj: Info.sk, DP, facebook.com/ApisMelliferaFackov, sopsr.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tragédia na cestách: Chodca zrazilo auto, zraneniam podľahol

Tragédia na cestách: Chodca zrazilo auto, zraneniam podľahol

DNES - 18:39Domáce

K vážnej dopravnej nehode privolali leteckých záchranárov.

SaS navrhuje zrušiť Žandársky zbor

SaS navrhuje zrušiť Žandársky zbor

DNES - 17:07Domáce

Opozičná SaS chce zrušiť Žandársky zbor. Jeho existenciu považuje v súčasných podmienkach za neefektívnu, finančne neudržateľnú a nevhodnú na výkon bezpečnostných úloh v civilnom prostredí.

Rodičov bábätka obvinili z týrania, dieťaťu zistili zlomeniny a modriny

Rodičov bábätka obvinili z týrania, dieťaťu zistili zlomeniny a modriny

DNES - 16:36Domáce

Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin týranie blízkej osoby a zverenej osoby.

Novou prezidentkou Slovenskej lekárskej komory sa stala Valéria Vasiľová

Novou prezidentkou Slovenskej lekárskej komory sa stala Valéria Vasiľová

DNES - 16:32Domáce

Vasiľová je prvou ženou v histórii, ktorá povedie SLK a vo funkcii po dvoch rokoch nahradila Jaroslava Šima.

Vosveteit.sk
Človek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopovČlovek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopov
Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!
Ruskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dátaRuskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dáta
Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedomVýskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanieVedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čeleAmerická zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdcaPOZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavyZnačka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nieKoniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP