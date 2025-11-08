Turista pri Žiline stretol medvede, stret si nahral na mobil
Stretnutie, z ktorého by iní mali nervy, prebehlo bez väčších komplikácií.
Slovenskými sociálnymi sieťami koluje video, ktoré vo Fačkove pri Žiline nahral turista. Na Facebooku ho zverejnila včelia farma Farma Apis Mellifera, pri ktorej malo dôjsť k stretnutiu s medveďmi.
Turista na lesnom chodníku náhle stretol dvojicu medveďov. Namiesto toho, aby z miesta utekal, medvede si natočil na video. Po celý čas sa im prihováral a pískal na ne.
Vzdialené medvede si muža nakoniec všimli, jeho správanie ich zaujalo. Skôr ako na obranu sa však vydali na útek, a onedlho sa stratili v lesnom poraste.
Aký postup odporúčajú ochranári?
Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR na svojom webe informuje, že v prípade priameho stretu s medveďom je najlepšie pomaly sa vzdialiť. „Pri nečakanom strete s medveďom (na bližšie ako 100 m) sa odporúča zväčšiť vzdialenosť od medveďa, nie však utekaním, ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledovanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný,“ informuje zásahový tím.
Podľa odborníkov medveď útočí len zriedka, v 91 percentách prípadov môže urobiť výpad smerom k človeku, no vzápätí sa stiahne. V prípade útoku je najúčinnejšia pasívna obrana: „ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu („hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď neodíde,“ informoval zásahový tím.
