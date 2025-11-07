  • Články
Piatok, 7.11.2025Meniny má René
Bratislava

Zomrel držiteľ Nobelovej ceny za objavy v oblasti DNA James Watson

  • DNES - 21:50
  • New York
Zomrel držiteľ Nobelovej ceny za objavy v oblasti DNA James Watson

Držiteľ Nobelovej ceny za spoluobjavenie štruktúry deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) v tvare pravotočivej dvojzávitnice James Watson zomrel vo štvrtok vo veku 97 rokov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.

Watson zomrel v hospicovej starostlivosti na Long Islande v americkom štáte New York. Jeho úmrtie potvrdilo Laboratórium Cold Spring Harbor (CSHL), kde dlhé roky pracoval.

Štruktúru molekuly DNA zodpovednej za prenos dedičných informácií dešifroval Watson spoločne s Britom Francisom Crickom, za čo v roku 1962 získali Nobelovu cenu za medicínu.

James Dewey Watson sa narodil 6. apríla 1928 v Chicagu, jeho rodičia mali britsko-írsky pôvod. V rodnom meste strávil detstvo aj školské roky. Už ako 15-ročný začal v roku 1943 študovať na univerzite v Chicagu a v roku 1947 štúdium dokončil s bakalárskym titulom zo zoológie.

Skúmanie vtákov priviedlo Watsona k záujmu o genetiku. Doktorát získal v roku 1950 na univerzite v Indiane, kde ho ovplyvnili práce kolegov z oblasti mikrobiológie a genetiky. V októbri 1951 začal pracovať v Cavendishovom laboratóriu v Cambridge, kde sa jeho kolegom stal Crick.

Ich popis štruktúry DNA mal revolučný význam: vysvetľoval prenos dedičných vlastností pri delení buniek. Zodpovedá za ne poradie tzv. nukleotidov, ktoré sú tvorené z deoxyribózy (z chemického hľadiska cukor), fosfátovej skupiny a jednej zo štvorice zásad – adenín, cytozín, guanín a tymín. Nukleotidy tvoria dlhé špirálovité reťazce, pričom DNA pozostáva z dvoch špirál, teda má tvar dvojzávitnice.

Po začiatku nového tisícročia vyvolal Watson ostré polemiky názorom, že inteligencia človeka je podmienená geneticky, a tiež, že vrodená priemerná inteligencia Afričanov je nižšia v porovnaní s obyvateľmi Západu. Tieto úvahy boli označené za rasistické, Watson sa bránil, že nešíri rasizmus, ale uvažuje ako vedec.

Napokon sa vzdal vedenia CHSL a odišiel do penzie. V roku 2019 v televíznom dokumente Watson svoje postoje zopakoval, laboratórium s ním preto prerušilo všetky kontakty.

Popri Nobelovej cene je Watson držiteľom mnohých vyznamenaní a titulov svetových univerzít. V roku 2002 ho za čestného rytiera pasoval sir Christopher Meyer, vtedajší britský veľvyslanec v USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
