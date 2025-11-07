Trump naznačil otvorenosť k výnimke pre Maďarsko v otázke sankcií
- DNES - 21:41
- Washington/Budapešť
Americký prezident Donald Trump v úvode prijatia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v piatok naznačil, že je otvorený oslobodeniu Maďarska od sankcií uvalených na nákup ruských energetických produktov.
S odvolaním sa na agentúru Bloomberg o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Skúmame to, pretože je pre neho (Orbána) veľmi ťažké získavať ropu a plyn z iných oblastí,“ povedal Trump novinárom pred pracovným obedom v Bielom dome.
Piatkový summit Orbána s Trumpom, na ktorom majú diskutovať o obchode, energetických otázkach a vojne na Ukrajine, bol prvým od Trumpovho návratu do Bieleho domu.
