Piatok, 7.11.2025Meniny má René
Bratislava

Trump naznačil otvorenosť k výnimke pre Maďarsko v otázke sankcií

  • DNES - 21:41
  • Washington/Budapešť
Americký prezident Donald Trump v úvode prijatia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v piatok naznačil, že je otvorený oslobodeniu Maďarska od sankcií uvalených na nákup ruských energetických produktov.

S odvolaním sa na agentúru Bloomberg o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Skúmame to, pretože je pre neho (Orbána) veľmi ťažké získavať ropu a plyn z iných oblastí,“ povedal Trump novinárom pred pracovným obedom v Bielom dome.

Piatkový summit Orbána s Trumpom, na ktorom majú diskutovať o obchode, energetických otázkach a vojne na Ukrajine, bol prvým od Trumpovho návratu do Bieleho domu.

Zdroj: Info.sk, TASR
