Piatok, 7.11.2025
Bratislava

Turecko vydalo na Netanjahua zatykač pre údajnú genocídu v Pásme Gazy

  • DNES - 20:52
  • Istanbul/Tel Aviv
Zatykače vydal úrad istanbulského hlavného prokurátora.

Turecko v piatok vydalo zatykače na 37 vysokopostavených izraelských predstaviteľov vrátane premiéra Benjamina Netanjahua, ministra obrany Jisraela Kaca, ministra verejnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira či náčelníka generálneho štábu izraelskej armády Ejala Zamira. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Zatykače vydal úrad istanbulského hlavného prokurátora, kompletný zoznam 37 predstaviteľov však nezverejnili. Dôvodom tohto kroku je „genocída v Pásme Gazy, zločiny proti ľudskosti a systematické násilie a porušovanie ľudských práv Palestínčanov“.

Vyhlásenie úradu prokurátora uvádza špecifické incidenty už krátko po začiatku vojny v Gaze vrátane incidentu zo 17. októbra 2023, keď v blízkosti nemocnice podľa izraelských a amerických zdrojov pri neúspešnom štarte vybuchla raketa militantnej skupiny Palestínsky islamský džihád.

Izrael popiera obvinenia, že jeho útoky cielili na palestínskych civilistov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan je otvoreným podporovateľom militantného hnutia Hamas a často prirovnáva Netanjahua k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi.

Turecko sa minulý rok pridalo k prípadu na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) iniciovanom Južnou Afrikou. Krajiny Izrael obviňujú práve z páchania genocídy. V Pásme Gazy od 10. októbra platí prímerie podľa mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zdroj: Info.sk, TASR
