Polícia zverejnila video z autobusu, toto sa dialo pred nehodou
V autobuse sa malo viezť 14 cestujúcich a vodič.
V piatok večer došlo na ceste medzi obcami Mokrance a Buzica na východe Slovenska k nárazu autobusu do stromu. Ako sme vás predtým informovali, na mieste sa zranilo 13 ľudí, ostatní dvaja cestujúci odmietli vyšetrenie.
„Evakuačným autobusom HaZZ bolo osem zranených osôb prevezených na ďalšie ošetrenie,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na miesto nehody vyslali sedem hasičov zo staníc Moldava nad Bodvou a Košice s troma kusmi techniky.
Košická krajská polícia v tejto súvislosti na Facebooku zverejnila autentické zábery z vnútra autobusu v momente zrážky. Podľa jej zistení vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a svojim schopnostiam. V zákrute tak mal zísť z cesty a naraziť do stromu.
Polícia na mieste podrobila vodiča skúške na prítomnosť alkoholu a drog v organizme s negatívnymi výsledkami. „Cesta je naďalej uzavretá,“ dodala polícia.
