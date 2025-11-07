  • Články
Smrteľnú nehodu neprežila chodkyňa, zrazil ju nákladiak

  • DNES - 18:56
  • POPRAD
Chodkyňa na mieste podľahla zraneniam.

V piatok krátko pred 17:00 hod. večer došlo na ceste medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou pri Poprade k tragickej dopravnej nehode. Informuje o tom prešovská krajská polícia na Facebooku.

Zraneniam podľahla 81-ročná žena

Podľa polície malo pri železničnom priecestí nákladné auto zraziť 81-ročnú chodkyňu. Tá zraneniam na mieste podľahla.

42-ročného vodiča nákladiaku polícia podrobila dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.

Na mieste aktuálne zasahujú záchranné zložky. "Jeden jazdný pruh je blokovaný, cesta v úseku je prejazdná. Premávku riadia policajti," informovala polícia. "Presná príčina, ako aj okolnosti tragickej udalosti, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZPO
