Autobus narazil do stromu, na mieste sú všetky pohotovostné zložky

  • DNES - 18:06
  • Košice
Autobus narazil do stromu, na mieste sú všetky pohotovostné zložky

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Na ceste medzi obcami Mokrance a Čečejovce pri Košiciach došlo v piatok večer k dopravnej nehode autobusu. Informovala o tom košická krajská polícia na Facebooku s tým, že autobus na mieste vrazil do stromu.

V autobuse sa malo viezť 15 ľudí

Podľa polície sa v čase nehody malo v autobuse viezť predbežne 15 ľudí, viacerí utrpeli zranenia.

"Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, doprava je v danom úseku obmedzená," informovala polícia.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZKE
