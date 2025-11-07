Autobus narazil do stromu, na mieste sú všetky pohotovostné zložky
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Na ceste medzi obcami Mokrance a Čečejovce pri Košiciach došlo v piatok večer k dopravnej nehode autobusu. Informovala o tom košická krajská polícia na Facebooku s tým, že autobus na mieste vrazil do stromu.
V autobuse sa malo viezť 15 ľudí
Podľa polície sa v čase nehody malo v autobuse viezť predbežne 15 ľudí, viacerí utrpeli zranenia.
"Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, doprava je v danom úseku obmedzená," informovala polícia.
Správu aktualizujeme.
