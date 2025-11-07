Raši rokoval s KDH o návrhu predĺžiť volebné obdobie samospráv
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) rokoval ešte v utorok (4. 11.) so zástupcami z opozičného KDH o návrhu predĺžiť volebné obdobie samosprávam.
Kresťanskí demokrati návrh podporili. Šéf NR SR chce o návrhu rokovať s politickými stranami, aby sa dosiahla potrebná ústavná väčšina na zmenu zákona. TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Raši pripomenul, že koaliční partneri podporili predĺženie volebného obdobia samospráv od najbližších riadnych volieb do orgánov samospráv. „Na základe tejto podpory z koalície a tiež podľa všeobecnej zhody z nedávnych rokovaní priamo s predsedami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a SK8 som na prvé rokovanie o tejto ústavnej zmene pozval predstaviteľov Kresťanskodemokratického hnutia, ktorí sú aj poslancami parlamentu. Ide o stranu s tradičným zastúpením v samosprávach, čo je v tomto prípade veľmi podstatným dôvodom pre začatie týchto politických rokovaní,“ skonštatoval. Na stretnutie prišiel šéf KDH Milan Majerský a podpredsedovia hnutia Viliam Karas, Marián Čaučík a Igor Janckulík. Podľa Rašiho „preukázali na stretnutí kladný postoj a vecný prístup k téme, na ktorej panuje zhoda“.
Rokovania majú pokračovať so zástupcami ďalších relevantných opozičných strán. Za Hlas-SD sa rokovania s KDH zúčastnil aj predseda poslaneckého klubu Róbert Puci. Takisto prišiel aj štátny tajomník rezortu vnútra a vládny splnomocnenec pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. „Predĺženie volebného obdobia vytvorí podmienky na výsledky, eliminuje výhovorky a samosprávam vytvorí rámec, v ktorom funkčné obdobie bude trvať rovnako ako mnohé strategické dokumenty, ktoré majú samosprávy plniť pre rôzne oblasti života ľudí,“ myslí si Kaliňák. Systematické predĺženie funkčného obdobia samospráv má byť podľa neho prospešné napríklad pre lepšiu stabilizáciu čerpania eurofondov a môže poskytnúť starostom, primátorom a šéfom krajov viac času na naplnenie svojich programov.
