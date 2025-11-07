  • Články
Letecké spoločnosti rušia stovky letov v USA pre shutdown

  • DNES - 17:03
  • Washington
Americké letecké spoločnosti začali v piatok rušiť stovky letov len niekoľko hodín po tom, ako Federálny úrad pre letectvo (FAA) nariadil ich zníženie o 10 %.

Dôvodom je nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky v súvislosti s odstávkou vládnych inštitúcií a agentúr, ktorá trvá už viac ako mesiac. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.

Pracovníci riadenia letovej prevádzky sú totiž federálnymi zamestnancami a počas tzv. shutdownu zostali bez platu. To viedlo k tomu, že sa mnohí z nich hlásili ako chorí. Ďalší musia pre nedostatok personálu povinne slúžiť nadčasy šesť dní v týždni.

Nedostatok personálu narúša lety v USA a prinútil letecké spoločnosti, aby sa ponáhľali s úpravami letového poriadku.

Úrad FAA uviedol, že škrty v letoch sa začnú na 4 % a do 14. novembra sa zvýšia na 10 %. Majú platiť medzi 6.00 a 22.00 h miestneho času a ovplyvnia všetky komerčné letecké spoločnosti.

Podľa webovej stránky FlightAware bolo v celej krajine zrušených viac ako 800 letov. Spoločnosť Delta Air Lines uviedla, že v piatok zruší približne 170 letov, a spoločnosť American Airlines plánuje do pondelka (10. 11.) znížiť počet letov o 220 denne. Letecké spoločnosti vyzvali cestujúcich, ktorí plánujú lety na víkend, aby si skontrolovali aplikácie a zistili stav svojich letov.

Letiská v Chicagu, Atlante, Denveri, Dallase a vo Phoenixe viedli s najväčším počtom zrušených letov, informovala FlightAware.

FAA upozornil, že škrty sú nevyhnutné na zmiernenie tlaku na pracovníkov riadenia letovej prevádzky, keďže čoraz viac z nich sa začalo sťažovať na vyčerpanosť a rastúcu finančnú záťaž.

Nemôžete očakávať, že ľudia pôjdu do práce, keď nedostávajú výplatu,“ povedala Kelly Matthewsová z Flat Rocku v Michigane, ktorá často cestuje na služobné cesty a zrušila väčšinu svojich nadchádzajúcich ciest. „Myslím tým, že to nie je o tom, že by nechceli robiť svoju prácu, ale musia platiť za benzín, svoju dennú starostlivosť a všetko ostatné.“

K rušeniam letov dochádza počas obdobia so všeobecne nízkym dopytom po cestovaní pred oslavami Dňa vďakyvzdania na konci novembra.

Veľké letecké spoločnosti uviedli, že sa sústredili najmä na rušenie regionálnych letov do menších miest. Napríklad United Airlines uviedli, že jej lety medzi veľkými uzlami a diaľkové medzinárodné lety nebudú zrušené.

Zdroj: Info.sk, TASR
