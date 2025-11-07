  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 7.11.2025Meniny má René
11°Bratislava

Ukrajinský parlament reagoval na dianie v ČR: Vyvesili českú vlajku

  • DNES - 16:21
  • Kyjev
Ukrajinský parlament reagoval na dianie v ČR: Vyvesili českú vlajku

Predseda ukrajinskej Najvyššej rady Ruslan Stefančuk nechal vyvesiť v budove parlamentu v Kyjeve vlajku Českej republiky na znak vďačnosti českému ľudu za podporu Ukrajiny.

Vo štvrtok nový predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR a šéf hnutia SPD Tomio Okamura nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy PSP. TASR o tom informuje podľa príspevku Stefančuka na sociálnej sieti X.

Dnes v ukrajinskom parlamente vedľa našej štátnej vlajky vlaje štátna zástava Českej republiky. Na znamenie vďačnosti českému ľudu za obrovskú pomoc a podporu Ukrajine, ktorá sa stala obeťou nepriateľskej ruskej agresie. Za súcit. Za solidaritu,“ napísal Stefančuk po česky.

Rovnako ako milióny Ukrajincov a Ukrajiniek nikdy nezabudnú na pohostinné prijatie, útočisko a ochranu, ktorú našim ľuďom poskytli Česi. Ukrajinské vlajky v celej Českej republike,“ dodal.

Vyzdvihol návštevu predsedu hornej komory českého parlamentu (Senátu) Miloša Vystrčila v Kyjeve v apríli 2022, rozhodnosť končiacej predsedníčky PSP Markéty Pekarovej Adamovej a „každého, kto je s nami dodnes, drahí Česi“.

A chcem tiež, aby sme nikdy nezabudli na zločinnú rolu Moskvy pri rozdelení Československa v roku 1938 a na Pražskú jar, ktorú utopila v krvi v roku 1968,“ a doplnil citát bývalého českého prezidenta Václava Havla: „Rusko samozrejme dodnes nevie, kde sú jeho hranice“.

Okamura vo štvrtok nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne a ich prítomnosť na verejných budovách v Česku dlhodobo kritizoval. Krátko na to si zo svojich okien v budove snemovne vyvesili svoje ukrajinské vlajky poslanecké kluby ODS, STAN a Piráti. Namiesto pôvodne jednej sa tam objavili tri ukrajinské vlajky.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Skončí Lavrov na poste ministra? Toto tvrdí Kremeľ

Skončí Lavrov na poste ministra? Toto tvrdí Kremeľ

DNES - 15:36Zahraničné

Podľa Magazínu Politico sa odvolanie šéfa diplomacie v Rusku čoraz častejšie spomína.

Pápež: Duka podporoval náboženskú slobodu a dialóg medzi vierou a spoločnosťou

Pápež: Duka podporoval náboženskú slobodu a dialóg medzi vierou a spoločnosťou

DNES - 15:32Zahraničné

Zosnulý český kardinál Dominik Duka podľa pápeža Leva XIV. podporoval zmierenie, náboženskú slobodu a dialóg medzi vierou a spoločnosťou.

Štyri strany v Česku dostali pokuty za kampaň pred voľbami

Štyri strany v Česku dostali pokuty za kampaň pred voľbami

DNES - 15:09Zahraničné

Úrad pre dohľad nad hospodárením politických strán a hnutí dosiaľ v súvislosti s voľbami do Poslaneckej snemovne českého parlamentu uložil štyri pokuty.

Nová lietadlová loď Fu-ťien bola oficiálne zaradená do služby

Nová lietadlová loď Fu-ťien bola oficiálne zaradená do služby

DNES - 13:39Zahraničné

Čína tento týždeň oficiálne uviedla do prevádzky svoju novú lietadlovú loď Fu-ťien, ktorá bola kompletne navrhnutá a postavená v domácich lodeniciach.

Vosveteit.sk
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nieKoniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujúVýskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Obávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieťObávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieť
Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!
Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minútyNetflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu ZemeV Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísťAKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platíEinstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješGoogle Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP