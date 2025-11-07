  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 7.11.2025Meniny má René
11°Bratislava

Nebezpečná kozmetika na trhu: Pozor na tieto výrobky!

  • DNES - 16:14
  • Bratislava
Nebezpečná kozmetika na trhu: Pozor na tieto výrobky!

Vo výrobkoch našli zakázanú látku.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré sa vyskytli na slovenskom trhu.

Ide najmä o tzv. gél laky na nechty. Ich výskyt zistili na základe štátneho zdravotného dozoru. Oznámili ich do systému Safety Gate - systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Hygienici varujú pred tromi značkami

Ide o UV gél na nechty a viaceré UV/LED gél laky značky Ruscona. Na slovenskom trhu takisto našli gél lak na nechty značky Denato a UV/LED gél lak značky Venalisa.

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je od septembra 2025 zakázané. Výrobky s touto zložkou nie sú v súlade s európskymi nariadeniami.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po úniku chemikálie na východe zasadal krízový štáb

Po úniku chemikálie na východe zasadal krízový štáb

DNES - 16:30Domáce

Podľa prednostky obecného úradu došlo k úniku chemikálie do havarijnej nádrže v areáli podniku.

Na výbore sa mala falšovať prezenčná listina, tvrdí hnutie Slovensko

Na výbore sa mala falšovať prezenčná listina, tvrdí hnutie Slovensko

DNES - 14:23Domáce

Poslanec Národnej rady SR Július Jakab podá námietku voči sankcii, ktorú mal dostať za to, že neospravedlnil svoju neúčasť na viacerých schôdzach Výboru NR SR pre financie a rozpočet. Odmieta to.

Európska komisia reaguje na novelizáciu Ústavy SR, hrozí infringement

Európska komisia reaguje na novelizáciu Ústavy SR, hrozí infringement

DNES - 14:11Domáce

Európska komisia zvažuje voči SR infringement pre novelizáciu ústavy.

Na Spiši napadli nožom dieťa, podozrivý je v rukách polície

Na Spiši napadli nožom dieťa, podozrivý je v rukách polície

DNES - 14:07Domáce

Dvojročné dieťa hospitalizovali s ťažkými poraneniami.

Vosveteit.sk
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nieKoniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujúVýskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Obávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieťObávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieť
Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!
Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minútyNetflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu ZemeV Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísťAKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platíEinstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješGoogle Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP