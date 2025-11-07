Nebezpečná kozmetika na trhu: Pozor na tieto výrobky!
Vo výrobkoch našli zakázanú látku.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré sa vyskytli na slovenskom trhu.
Ide najmä o tzv. gél laky na nechty. Ich výskyt zistili na základe štátneho zdravotného dozoru. Oznámili ich do systému Safety Gate - systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
Hygienici varujú pred tromi značkami
Ide o UV gél na nechty a viaceré UV/LED gél laky značky Ruscona. Na slovenskom trhu takisto našli gél lak na nechty značky Denato a UV/LED gél lak značky Venalisa.
Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je od septembra 2025 zakázané. Výrobky s touto zložkou nie sú v súlade s európskymi nariadeniami.
