  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 7.11.2025Meniny má René
11°Bratislava

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

  • DNES - 15:43
  • Bratislava/Boheľov
Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Agrominister vyzval občanov, aby pri nákupe uprednostňovali slovenské produkty.

Na Boheľovských rybníkoch v okrese Dunajská Streda sa v piatok uskutočnil tradičný slávnostný výlov rýb, na ktorom sa zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) spolu s prezidentom SR Petrom Pellegrinim, predstaviteľmi Slovenského rybárskeho zväzu a Združenia chovateľov rýb na Slovensku. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Takáč ocenil prácu slovenských rybárov, ktorí sa starajú o udržiavanie kvality domácich sladkovodných rýb a rozvoj tradičného rybného hospodárstva. „Slovensko má kvalitné a zdravé sladkovodné ryby z našich rybníkov, ktoré sú tisíckrát kvalitnejšie a lepšie pre náš stôl a naše deti ako tie, ktoré sa sem dovážajú tisícky kilometrov z mora,“ uviedol agrominister.

Zároveň vyzval občanov, aby pri nákupe uprednostňovali slovenské produkty. „Chcem povzbudiť všetkých občanov Slovenska, aby nekupovali ryby zo zahraničia, chované na farmách, kde ani netušíme, čo všetko tie ryby do seba dostali, ale aby siahali po zdravej slovenskej rybe. Takto sa odvďačíme všetkým, ktorí poctivo počas celého roka pracujú na našich rybníkoch,“ zdôraznil Takáč.

Rezort pôdohospodárstva v súčasnosti podporuje rozvoj akvakultúry a rybného hospodárstva v hodnote viac ako 21 miliónov eur, ktoré smerujú do modernizácie rybochovných zariadení, spracovania rýb, zlepšovania pracovných podmienok a vzdelávania v sektore. „Mňa teší, že s vedením Slovenského rybárskeho zväzu máme veľmi dobrú komunikáciu a vyzerá to tak, že sa nám prvýkrát historicky podarí vyčerpať všetky prostriedky z operačného programu Rybné hospodárstvo,“ doplnil Takáč.

Minister zároveň upozornil na význam domácej produkcie pri budovaní potravinovej sebestačnosti a zodpovedného prístupu spotrebiteľov. „Aj tento rok budeme spoločne robiť osvetu a propagáciu, aby ľudia nakupovali slovenské ryby a nenechali sa presvedčiť o tom, že dovážané mrazené ryby sú lepšie. Keď je to slovenské, je to 100-percentne kvalitné,“ uzavrel Takáč.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Letecké spoločnosti rušia stovky letov v USA pre shutdown

Letecké spoločnosti rušia stovky letov v USA pre shutdown

DNES - 17:03Ekonomické

Americké letecké spoločnosti začali v piatok rušiť stovky letov len niekoľko hodín po tom, ako Federálny úrad pre letectvo nariadil ich zníženie o 10 %.

ZSSK: Moderná súprava Pendolino bude opäť premávať na linke z Košíc do Prahy

ZSSK: Moderná súprava Pendolino bude opäť premávať na linke z Košíc do Prahy

DNES - 11:56Ekonomické

Od pondelka 10. novembra bude opäť premávať moderná súprava Pendolino na priamej dennej linke z Košíc do Prahy a späť.

PS: Situácia jednorodičovských rodín sa z mesiaca na mesiac zhoršuje

PS: Situácia jednorodičovských rodín sa z mesiaca na mesiac zhoršuje

DNES - 11:33Ekonomické

Jednorodičovské rodiny potrebujú systematickú a adresnú pomoc, lebo ich situácia sa zhoršuje, štát ich však musí vedieť identifikovať.

SaS: Investície v SR sú najnižšie medzi V4, Slovensko potrebuje pravicovú vládu

SaS: Investície v SR sú najnižšie medzi V4, Slovensko potrebuje pravicovú vládu

DNES - 11:13Ekonomické

Kúpyschopnosť obyvateľov SR je nízka, úspory sú na historickom minime a firmy sa dusia pod ťarchou byrokracie, daní a nestabilných rozhodnutí vlády.

Vosveteit.sk
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nieKoniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujúVýskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Obávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieťObávaný malvér Gootloader sa po siedmich mesiacoch vracia: Na toto si dávaj pozor, inak hackeri ovládnu tvoju sieť
Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!
Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minútyNetflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu ZemeV Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísťAKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platíEinstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješGoogle Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP