Skončí Lavrov na poste ministra? Toto tvrdí Kremeľ
- DNES - 15:36
- Moskva
Podľa Magazínu Politico sa odvolanie šéfa diplomacie v Rusku čoraz častejšie spomína, píše TASR.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že fámy o strate popularity a pláne vymeniť ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova sú „úplne nepravdivé“.
Peskov novinárom na tlačovom brífingu povedal, že Lavrov ostáva vo svojej funkcii. Reagoval tak na štvrtkovú správu novín The Moscow Times, podľa ktorej ruský prezident Vladimir Putin stiahol Lavrova z očí verejnosti po tom, čo Spojené štáty zrušili plánovaný summit prezidentov v Budapešti.
Ďalšiemu rozširovaniu tejto teórie dopomohlo aj to, že Lavrov v stredu počas oznamovania o zvažovaní obnovy jadrových skúšok Ruskom nebol fyzicky prítomný v Kremli. Ruský denník Kommersant napojený na Kremeľ napísal, že sa tak stalo „po predchádzajúcej dohode“.
Podľa údajov z webovej stránky ruského ministerstva zahraničných vecí sa Lavrov naposledy objavil na verejnosti 28. októbra, keď sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii o euroázijskej bezpečnosti v bieloruskom Minsku.
Lavrov tiež nebude tento rok viesť ruskú delegáciu na stretnutí štátov skupiny G20 napriek tomu, že to podľa Politica za normálnych okolností svedčí jeho postaveniu. Kremeľ tento týždeň oznámil, že delegáciu v juhoafrickom Johannesburgu povedie zástupca šéfa Putinovej administratívy Maxim Oreškin.
Denník The Financial Times (FT) koncom minulého mesiaca napísal, že Spojené štáty sa rozhodli zrušiť stretnutie v Budapešti po rozhovore medzi ministrami zahraničných vecí Marcom Rubiom a Lavrovom pre nekompromisný prístup Ruska. Lavrov je dlhoročný spojenec prezidenta Putina a šéfom rezortu diplomacie je už viac ako 21 rokov.
