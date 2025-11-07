  • Články
Pápež: Duka podporoval náboženskú slobodu a dialóg medzi vierou a spoločnosťou

  • DNES - 15:32
  • Praha
Pápež: Duka podporoval náboženskú slobodu a dialóg medzi vierou a spoločnosťou

Zosnulý český kardinál Dominik Duka podľa pápeža Leva XIV. podporoval zmierenie, náboženskú slobodu a dialóg medzi vierou a spoločnosťou.

Jeho biskupská služba zostáva podľa slov pápeža príkladom vernej oddanosti svojmu poslaniu. Uviedol to v kondolenčnom telegrame, ktorý v stredu zaslal pražskému arcibiskupovi Janovi Graubnerovi. Arcibiskupstvo ho zverejnilo v piatok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Vzdávame vďaku Bohu za jeho intenzívne pastoračné dielo a s obdivom spomíname na jeho odvahu v období prenasledovania, keď si napriek neslobode zachoval vernosť Kristovi a cirkvi. S otcovským srdcom viedol Boží ľud, podporoval zmierenie, náboženskú slobodu a dialóg medzi vierou a spoločnosťou,“ napísal pápež. Dodal, že Dukova biskupská služba, ktorá čerpala z dominikánskej charizmy pravdy a lásky, zostáva príkladom vernej oddanosti svojmu poslaniu.

Pápež vyjadril blízkosť českému cirkevnému spoločenstvu a udelil apoštolské požehnanie všetkým, ktorí sú zarmútení kardinálovou smrťou a zúčastnia sa na jeho pohrebe.

Duka zomrel 4. novembra vo veku 82 rokov. Bol posledným žijúcim kardinálom v Česku. Budúci týždeň vo štvrtok a v piatok mu verejnosť môže vzdať hold v Kapitulskom kostole Všetkých svätých na Pražskom hrade. Zároveň sa tam ľudia budú môcť zapísať do kondolenčnej knihy. Pohreb sa uskutoční v sobotu v Katedrále sv. Víta. Duka bude pochovaný v arcibiskupskej hrobke.

Zdroj: Info.sk, TASR
