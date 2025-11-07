Pápež: Duka podporoval náboženskú slobodu a dialóg medzi vierou a spoločnosťou
15:32
Praha
Zosnulý český kardinál Dominik Duka podľa pápeža Leva XIV. podporoval zmierenie, náboženskú slobodu a dialóg medzi vierou a spoločnosťou.
Jeho biskupská služba zostáva podľa slov pápeža príkladom vernej oddanosti svojmu poslaniu. Uviedol to v kondolenčnom telegrame, ktorý v stredu zaslal pražskému arcibiskupovi Janovi Graubnerovi. Arcibiskupstvo ho zverejnilo v piatok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vzdávame vďaku Bohu za jeho intenzívne pastoračné dielo a s obdivom spomíname na jeho odvahu v období prenasledovania, keď si napriek neslobode zachoval vernosť Kristovi a cirkvi. S otcovským srdcom viedol Boží ľud, podporoval zmierenie, náboženskú slobodu a dialóg medzi vierou a spoločnosťou,“ napísal pápež. Dodal, že Dukova biskupská služba, ktorá čerpala z dominikánskej charizmy pravdy a lásky, zostáva príkladom vernej oddanosti svojmu poslaniu.
Pápež vyjadril blízkosť českému cirkevnému spoločenstvu a udelil apoštolské požehnanie všetkým, ktorí sú zarmútení kardinálovou smrťou a zúčastnia sa na jeho pohrebe.
Duka zomrel 4. novembra vo veku 82 rokov. Bol posledným žijúcim kardinálom v Česku. Budúci týždeň vo štvrtok a v piatok mu verejnosť môže vzdať hold v Kapitulskom kostole Všetkých svätých na Pražskom hrade. Zároveň sa tam ľudia budú môcť zapísať do kondolenčnej knihy. Pohreb sa uskutoční v sobotu v Katedrále sv. Víta. Duka bude pochovaný v arcibiskupskej hrobke.
