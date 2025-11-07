  • Články
Štyri strany v Česku dostali pokuty za kampaň pred voľbami

  • DNES - 15:09
  • Praha
Úrad pre dohľad nad hospodárením politických strán a hnutí dosiaľ v súvislosti s voľbami do Poslaneckej snemovne českého parlamentu uložil štyri pokuty.

Najvyššiu dostalo hnutie SPD za to, že nezaistilo, aby propagácia alebo volebná agitácia obsahovala informáciu o zadávateľovi a spracovávateľovi, ako určuje zákon. Úrad to uviedol na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Hnutie SPD dostalo pokutu 35.000 korún (vyše 1400 eur). Za rovnaký nedostatok dostala pokutu aj strana ODS, a to vo výške 20.000 korún (približne 820 eur). Strane Motoristi sebe úrad uložil pokutu 25.000 korún za to, že na volebnú kampaň využila komunikačné médiá kraja či obce. Dosiaľ najnižšiu pokutu, 10.000 korún, dostala strana Voľte pravý blok. Dôvodom podľa úradu bolo, že nesplnila niektoré povinnosti súvisiace so zverejnením údajov o financovaní volebnej kampane či zaslaním podkladov o účtovníctve.

Hospodárenie strán bude úrad detailne kontrolovať až po tom, ako mu odovzdajú správy o financovaní volebnej kampane. Musia tak urobiť do 90 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.

Zdroj: Info.sk, TASR
