Na výbore sa mala falšovať prezenčná listina, tvrdí hnutie Slovensko

  • DNES - 14:23
  • Bratislava
Poslanec Národnej rady (NR) SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) podá námietku voči sankcii, ktorú mal dostať za to, že neospravedlnil svoju neúčasť na viacerých schôdzach Výboru NR SR pre financie a rozpočet. Odmieta to.

Deklaruje, že sa ústne ospravedlnil. Hovorí o manipulácii a falšovaní prezenčných listín na výboroch. Volá preto po konci Jána Blcháča (Hlas-SD) vo funkcii šéfa výboru. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na piatkovej tlačovej konferencii.

Predseda finančného výboru poslal rozhodnutie mne ako členovi výboru, že neuznáva moje ospravedlnenie, vraj som sa neospravedlnil ústne ani písomne zo schôdzí výborov, na ktorých on predsedá a ja som členom, a preto chce, aby mi bol strhnutý jeden mesačný príjem,“ ozrejmil Jakab.

Situáciu s neospravedlnením však odmietol. Hovoril o pomste na objednávku vlády. Deklaroval, že sa vždy ústne z neprítomnosti ospravedlnil. Tvrdí, že Blcháč oficiálne listiny s dochádzkou zmanipuloval. Ilustroval to na fotografiách prezenčných listín, ktoré sa tvoria priamo na výbore. Tvrdí, že tam bol spočiatku napísaný ako ospravedlnený, no bola k tomu podľa neho umelo dopísaná predpona ne-.

Jakab možnú manipuláciu s dochádzkou demonštroval aj na prezenčných listinách zo zasadnutia výboru, ktoré sa konalo 23. septembra. Upozornil na to, že na listine uverejnenej na webe parlamentu figuruje on ako neospravedlnený a poslanec Marián Viskupič (SaS) ako ospravedlnený, no v dokumente kreovanom na výbore je to naopak. „Tú predponu neospravedlnený v tom chvate, ako ma chceli ponížiť, ako ma chceli pokutovať, dopísali dokonca Viskupičovi a nie mne. To je absolútny nonsens,“ okomentoval.

Tvrdí tiež, že na rokovaní výboru sa 23. septembra nezúčastnil ani Blcháč, no v dochádzke je zaevidovaný ako prítomný. Avizoval, že vznesie voči rozhodnutiu Blcháča o sankcii námietku. „Mandátový a imunitný výbor NR SR voči tomu zaujme stanovisko. O tom, či o plat prídem alebo neprídem, by mal rozhodnúť predseda parlamentu, ak si dobre pamätám ten proces,“ dodal.

Blcháč vo štvrtok (6. 11.) na sociálnej sieti uviedol, že Jakab sa nezúčastnil na piatich zo šiestich zasadaní výborov a ani sa riadne neospravedlnil. Vyhlásil, že keďže mu záleží na riadnom fungovaní výboru, bol z pozície predsedu nútený siahnuť mu na poslanecký plat. „Dokážem pochopiť relevantné skutočnosti. Viacerí poslanci občas chýbajú a riadne sa ospravedlnia. Ale totálnu ignoranciu voči svojim pracovným povinnostiam poslanca NR SR tolerovať naozaj nemôžem,“ skonštatoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
