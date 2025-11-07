Európska komisia reaguje na novelizáciu Ústavy SR, hrozí infringement
Európska komisia zvažuje voči SR infringement pre novelizáciu ústavy.
Európska komisia zvažuje voči Slovensku infringement pre novelizáciu Ústavy SR. Na tlačovej konferencii v Poprade to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). Túto informáciu dostal v piatok ráno. Ide podľa neho o článok ústavy, ktorý hovorí, že v hodnotových a etických otázkach má mať domáce právo prednosť pred právom Európskej únie (EÚ).
„Tešíme sa na tento konflikt. Neviem si predstaviť, že by nám mala nejaká medzinárodná organizácia rozkazovať, koľko má byť pohlaví a kto sa môže ženiť, kto sa nemôže ženiť. Toto je čisto vnútroštátna záležitosť, je to veľmi silná téma národnej identity,“ povedal Fico.
Premiér vyjadril presvedčenie, že základné zmluvy, ktoré upravujú fungovanie Únie v otázkach národnej identity, umožňujú členským štátom, aby uprednostňovali domáce právo pred právom Európskej únie. „Chápem, že sme to dali úplne natvrdo do ústavy, čo vyvoláva zdesenie v niektorých členských štátoch. Myslíme si, že treba mať jasne v ústave napísané, kde bude platiť naše právo a kde bude platiť právo EÚ,“ skonštatoval Fico.
Ak si podľa neho nebudeme chrániť vlastnú národnú identitu a vlastné tradície, „zožerie nás“ medzinárodné spoločenstvo a budeme absolútne bezvýznamní. „Budeme mať možnosť slovenskej aj medzinárodnej verejnosti vysvetľovať, o čo nám išlo, keď sme takéto dôležité ustanovenie dali do Ústavy SR,“ uviedol premiér.
Od 1. novembra vstúpila do účinnosti novela Ústavy SR, ktorá do najvyššieho zákona štátu zakotvuje, že Slovensko uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy. Do ústavy zároveň pribudlo zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon rieši aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Novelizáciu schválil parlament 26. septembra.
Premiér ocenil rekonštrukciu nemocnice
Premiér Robert Fico (Smer-SD) ocenil priebeh rozsiahlej rekonštrukcie nemocnice v Poprade. Počas piatkovej návštevy upozornil, že modernizáciu z plánu obnovy realizujú stavbári za plnej prevádzky. V tejto súvislosti sa poďakoval zamestnancom, ale aj pacientom za trpezlivosť a tiež zhotoviteľovi stavby za nasadenie.
„Je pre nás priorita túto nemocnicu dokončiť v stanovenom termíne. Je to jediná všeobecná nemocnica, ktorá má právne postavenie akciovej spoločnosti, čo jej predstaviteľov núti, aby sa úplne ináč správali ekonomicky, ako je to v prípade nemocníc, ktoré sú rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami. Ide tu o rekonštrukciu takmer za 50 miliónov eur, a keď k tomu prirátame pol miliardy eur v Prešove a ďalšie stovky miliónov eur v Ružomberku, Martine, Banskej Bystrici a Bratislave, tak hovoríme o príspevku pre hospodársky rast,“ podotkol Fico. Očakáva, že len v tejto oblasti dosiahne hospodársky rast úroveň jedného percenta. Dodal, že aj napriek konsolidácii smeruje do slovenského zdravotníctva približne desať miliárd eur.
Rekonštrukciu popradskej nemocnice začali pred 1,5 rokom a hotová má byť v júni budúceho roka. Ide podľa premiéra o extrémne termíny, keďže v minulosti sa nemocnice stavali aj dve desiatky rokov. Nemocnica okrem toho získala ďalších 12 miliónov eur na nákup novej technológie. Riaditeľ Stanislav Kandrik informoval, že najviac peňazí investujú do nákupu prístroja SPECT CT pre oddelenie nukleárnej medicíny, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s najzávažnejšími ochoreniami. „Nové špičkové vybavenie je dôležité aj na prilákanie mladých lekárov,“ skonštatoval.
Premiér pripomenul, že konsolidácia na budúci rok nemôže byť postavená na zvyšovaní daní či okresávaní sociálneho štandardu. Povinnosťou štátu podľa neho je, aby sa čo najefektívnejšie minuli peniaze z európskych fondov a plánu obnovy. „Na vláde sme prijali rozhodnutie o revízii európskych fondov, čo znamená, že po dohode s Európskou komisiou môžeme garantovať, že neprepadnú v tomto rozpočtovom období žiadne peniaze a môžeme sa sústrediť na nové rozpočtové obdobie,“ uviedol Fico s tým, že aktuálne tlačia na maximálne využitie fondov, hľadanie nových investorov a zastavenie únikov daní.
Premiér sa v najbližších dňoch chystá aj do nemocníc v Banskej Bystrici, Martina a Ružomberku a veľmi pozorne chce sledovať i výstavbu novej nemocnice v Bratislave.
