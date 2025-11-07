Na Spiši napadli nožom dieťa, podozrivý je v rukách polície
Dvojročné dieťa hospitalizovali s ťažkými poraneniami.
Policajti vo štvrtok (6. 11.) večer našli a zadržali osobu podozrivú z napadnutia maloletého dieťaťa v Spišskej Novej Vsi ostrým predmetom. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. Polícia s osobou vykonáva potrebné procesné úkony,“ uvádza.
K napadnutiu ostrým predmetom došlo vo štvrtok dopoludnia. Páchateľ z miesta činu ušiel. Dvojročné dieťa je po útoku hospitalizované v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, podľa ktorej ho priviezli vo vážnom stave.
Na výbore sa mala falšovať prezenčná listina, tvrdí hnutie Slovensko
Poslanec Národnej rady SR Július Jakab podá námietku voči sankcii, ktorú mal dostať za to, že neospravedlnil svoju neúčasť na viacerých schôdzach Výboru NR SR pre financie a rozpočet. Odmieta to.
Európska komisia reaguje na novelizáciu Ústavy SR, hrozí infringement
Európska komisia zvažuje voči SR infringement pre novelizáciu ústavy.
Roberta Kaliňáka prijal v Baku azerbajdžanský prezident Alijev
Vicepremiéra a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka prijal v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku tamojší prezident Ilham Alijev.
Polícia pátra po 14-ročnom dievčati, nevrátilo sa zo školy
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 14-ročnej Jazmíne Karičkovej z okresu Trebišov.