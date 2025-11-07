Roberta Kaliňáka prijal v Baku azerbajdžanský prezident Alijev
Vicepremiéra a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) prijal v piatok v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku tamojší prezident Ilham Alijev.
Hlavnou témou ich diskusie boli bilaterálne vzťahy a spôsoby prehĺbenia spolupráce s EÚ a NATO, informuje TASR podľa správy zverejnenej portálom News.Az.
Obe strany počas rokovania poznamenali, že vzťahy medzi Azerbajdžanom a Slovenskom sa budujú na základe vzájomného porozumenia a podpory, pričom ich označili za „strategické partnerstvo“.
Kaliňák i Alijev sa zhodli, že existuje potenciál na rozšírenie spolupráce medzi oboma krajinami vo viacerých oblastiach vrátane vojenského a obranného priemyslu, cituje portál z vyhlásenia prezidentskej kancelárie.
Minister obrany SR na stretnutí tiež zdôraznil podporu pre rozvíjajúce sa väzby Azerbajdžanu s Európskou úniou a NATO. Zároveň podľa článku v News.Az zablahoželal Alijevovi k piatemu výročiu víťazstva Azerbajdžanu v druhej vojne o región Náhorný Karabach z roku 2020 a poďakoval sa mu za pozvánku na vojenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční v Baku v sobotu 8. novembra.
Alijevovi tiež odovzdal pozdrav od slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ako aj blahoželanie k mierovej deklarácii, ktorú v auguste podpísali lídri Azerbajdžanu a Arménska vo Washingtone.
Alijev privítal účasť slovenskej delegácie na spomínanej vojenskej prehliadke. Zároveň vyzdvihol historický význam deklarácie podpísanej s účasťou amerického prezidenta Donalda Trumpa a cieľom presadiť mierovú agendu medzi Azerbajdžanom a Arménskom a poukázal na úlohu dokumentu pri zabezpečovaní trvalej stability v regióne.
