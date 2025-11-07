  • Články
Polícia pátra po 14-ročnom dievčati, nevrátilo sa zo školy

  • DNES - 13:41
  • Sečovce
Polícia pátra po 14-ročnom dievčati, nevrátilo sa zo školy

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 14-ročnej Jazmíne Karičkovej z okresu Trebišov.

„Dňa 3. novembra 2025 sa po vyučovaní nevrátila do Centra pre deti a rodiny v Sečovciach a odišla na neznáme miesto. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Dievča je vysoké približne 160 centimetrov, štíhlej postavy, má tmavé vlasy. „Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe oznámte na linku 158 alebo na najbližšom policajnom oddelení,“ uviedla polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
