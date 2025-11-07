Polícia pátra po 14-ročnom dievčati, nevrátilo sa zo školy
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 14-ročnej Jazmíne Karičkovej z okresu Trebišov.
„Dňa 3. novembra 2025 sa po vyučovaní nevrátila do Centra pre deti a rodiny v Sečovciach a odišla na neznáme miesto. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
Dievča je vysoké približne 160 centimetrov, štíhlej postavy, má tmavé vlasy. „Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe oznámte na linku 158 alebo na najbližšom policajnom oddelení,“ uviedla polícia.
Roberta Kaliňáka prijal v Baku azerbajdžanský prezident Alijev
Vicepremiéra a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka prijal v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku tamojší prezident Ilham Alijev.
T. Taraba: Samosprávy sa musia pýtať obyvateľov, či chcú veterné parky
Žiadny veterný park na Slovensku nebude môcť vzniknúť, ak nebude mať súhlasné stanovisko mesta či obce, ktorých sa projekt týka.
Kamil Šaško apeluje na mužov, aby nezanedbávali urologickú prevenciu
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) apeluje na mužov, aby nezanedbávali urologickú prevenciu. Zdôraznil, že pravidelná prehliadka zachraňuje životy.
KDH predložilo novelu,chce zabrániť objednávaniu na vyšetrenie za poplatok
Opozičné KDH chce zabrániť tomu, aby pacienti platili za objednanie na vyšetrenie na konkrétny dátum a čas.