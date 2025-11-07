Nová lietadlová loď Fu-ťien bola oficiálne zaradená do služby
- DNES - 13:39
- Peking
Čína tento týždeň oficiálne uviedla do prevádzky svoju novú lietadlovú loď Fu-ťien, ktorá bola kompletne navrhnutá a postavená v domácich lodeniciach.
Na stredajšej slávnostnej ceremónii na ostrove Chaj-nan sa okrem prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý je zároveň vrchným veliteľom armády, zúčastnilo aj viac ako 2000 príslušníkov námorníctva. Uviedli to v piatok čínske štátne médiá, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.
Plavidlo Fu-ťien je pomenované po provincii ležiacej na juhovýchode Číny oproti Taiwanu, na ktorý si Peking robí územné nároky. Ide o tretiu lietadlovú loď v službách čínskej armády.
Prvá čínska lietadlová loď Liao-ning vznikla prestavbou nedokončeného plavidla Varjag určeného pôvodne pre sovietske námorníctvo, ktoré Peking kúpil od Ukrajiny v roku 1998; druhá loď Šan-tung bola jeho vylepšenou kópiou. Loď Liao-ning bola uvedená do prevádzky v roku 2012, Šan-tung v roku 2019.
Prvé zábery lode Fu-ťien boli zverejnené v roku 2022. Pred niekoľkými týždňami absolvovala viac ako 300 metrov dlhá loď s odhadovaným plným výtlakom 80.000 ton záverečné skúšky v Juhočínskom mori, kde teraz kotví v prístave mesta San-ja na ostrove Chaj-nan. Dostala sa tam cez Taiwanský prieliv oddeľujúci pevninskú Čínu od Taiwanu.
Uvedenie lode Fu-ťien Čína do prevádzky je súčasťou modernizáciu čínskej armády a námorníctva, ktorú nariadil Si Ťin-pching. Vybavená je elektromagnetickým katapultom (EMALS), ktorý na rozbeh lietadla používa elektromagnetizmus namiesto tradičnej pary. Doteraz boli USA s loďou USS Gerald R. Ford jedinou krajinou, ktoré mali k dispozícii lietadlovú loď s touto technológiou.
Podľa odborníkov elektromagnetický katapult umožňuje rýchlejšie štarty a možno ho presnejšie kalibrovať pre rôzne typy lietadiel. Umožňuje tiež čínskemu letectvu nasadiť lietadlá s väčším užitočným zaťažením. Takisto by sa dal použiť pri štartoch dronov.
