  • DNES - 13:38
  • Moskva
Kremeľ obhajuje údajný test balistickej rakety KĽDR

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok obhajoval krok Severnej Kórey, ktorá podľa juhokórejskej armády v piatok vystrelila balistickú raketu smerom k Japonskému moru. KĽDR má na takéto konanie podľa slov Lavrova legitímne právo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rešpektujeme legitímne právo našich priateľov v Kórejskej ľudovodemokratickej republike zabezpečiť svoju bezpečnosť a prijať opatrenia na jej dosiahnutie,“ povedal Peskov.

Juhokórejská armáda v piatok oznámila, že Severná Kórea odpálila neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Japonskému moru.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová uviedla, že raketa dopadla do mora a neboli hlásené žiadne škody ani zranenia. Japonskí predstavitelia kritizujú odpaľovanie rakiet zo strany Severnej Kórey a tieto činy označujú za „absolútne neodpustiteľné“. Japonsko podľa ministra obrany Šindžira Koizumiho zváži „kroky potrebné na ochranu mieru našej krajiny a životov našich občanov, bez vylúčenia akejkoľvek možnosti“.

Severná Kórea v uplynulých rokoch významne zintenzívnila testovanie rakiet, ktoré je podľa odborníkov mierené na zlepšenie schopnosti presných úderov a testovanie zbraní pred ich prípadným exportom do Ruska.

KĽDR a Rusko v júni 2024 podpísali zmluvu o vzájomnej pomoci pri obrane. Severná Kórea odvtedy vyslala do Ruska približne 15.000 vojakov a dodávky konvenčných zbraní, aby pomohli Moskve vo vojne, ktorú rozpútala vo februári 2022 proti Ukrajine.

Zdroj: Info.sk, TASR
