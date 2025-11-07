Kremeľ obhajuje údajný test balistickej rakety KĽDR
- DNES - 13:38
- Moskva
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok obhajoval krok Severnej Kórey, ktorá podľa juhokórejskej armády v piatok vystrelila balistickú raketu smerom k Japonskému moru. KĽDR má na takéto konanie podľa slov Lavrova legitímne právo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Rešpektujeme legitímne právo našich priateľov v Kórejskej ľudovodemokratickej republike zabezpečiť svoju bezpečnosť a prijať opatrenia na jej dosiahnutie,“ povedal Peskov.
Juhokórejská armáda v piatok oznámila, že Severná Kórea odpálila neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Japonskému moru.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová uviedla, že raketa dopadla do mora a neboli hlásené žiadne škody ani zranenia. Japonskí predstavitelia kritizujú odpaľovanie rakiet zo strany Severnej Kórey a tieto činy označujú za „absolútne neodpustiteľné“. Japonsko podľa ministra obrany Šindžira Koizumiho zváži „kroky potrebné na ochranu mieru našej krajiny a životov našich občanov, bez vylúčenia akejkoľvek možnosti“.
Severná Kórea v uplynulých rokoch významne zintenzívnila testovanie rakiet, ktoré je podľa odborníkov mierené na zlepšenie schopnosti presných úderov a testovanie zbraní pred ich prípadným exportom do Ruska.
KĽDR a Rusko v júni 2024 podpísali zmluvu o vzájomnej pomoci pri obrane. Severná Kórea odvtedy vyslala do Ruska približne 15.000 vojakov a dodávky konvenčných zbraní, aby pomohli Moskve vo vojne, ktorú rozpútala vo februári 2022 proti Ukrajine.
Nová lietadlová loď Fu-ťien bola oficiálne zaradená do služby
Čína tento týždeň oficiálne uviedla do prevádzky svoju novú lietadlovú loď Fu-ťien, ktorá bola kompletne navrhnutá a postavená v domácich lodeniciach.
EÚ prijala prísnejšie pravidlá udeľovania víz pre ruských občanov
Európska únia v piatok oznámila obmedzenia v udeľovaní víz pre občanov Ruskej federácie kvôli vojne na Ukrajine.
Rusko môže podniknúť obmedzený útok proti NATO kedykoľvek, tvrdí nemecký generál
Rusko má kapacitu kedykoľvek uskutočniť limitovaný útok na územie NATO, jeho rozhodnutie konať však bude závisieť od prístupu západných spojencov, upozornil generálporučík nemeckej armády Alexander Sollfrank.
Experti: Zariadenie USA na jadrové testy je v zlom stave, výbuchy sú nepopulárne
Nariadenie Donalda Trumpa o obnovení jadrových skúšok bolo dôsledkom toho, že si zrejme splietol ruské testy nosičov jadrových zbraní so skúškami jadrových zbraní ako takých.