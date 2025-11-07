  • Články
Kamil Šaško apeluje na mužov, aby nezanedbávali urologickú prevenciu

  • DNES - 13:16
  • Bratislava
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) apeluje na mužov, aby nezanedbávali urologickú prevenciu. Zdôraznil, že pravidelná prehliadka zachraňuje životy.

Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii na letisku M. R. Štefánika v Bratislave pri príležitosti novembrovej kampane Movember, zvyšujúcej povedomie o mužskom zdraví, do ktorej sa tento rok zapojila okrem Slovenskej urologickej spoločnosti, Lige proti rakovine aj Slovenská asociácia dopravných a obchodných pilotov (SATCP).

Dovoľte, aby som aj ja pozval naozaj všetkých mužov, chlapov na Slovensku po štyridsiatke už ideálne, ale najneskôr po päťdesiatke, aby túto prehliadku absolvovali (...). Aj ja som ju absolvoval, rovnako som mal všelijaké stigmatické pocity. Nič na tom nie je, ale predovšetkým je to prejavom zodpovednosti tak ako voči sebe samému, ale aj voči svojim deťom, rodičom a všetkým blízkym,“ priblížil šéf rezortu zdravotníctva.

Odborníci sa zhodujú, že až 95 percent prípadov rakoviny prostaty je plne liečiteľných, ak sa zachytia včas. „Ročne umrie na Slovensku okolo 800 mužov na rakovinu prostaty. Sú to čísla, ktoré chceme nejakým spôsobom opraviť. Na Slovensku asi u 10 až 14 percent mužov zisťujeme ochorenie nie v lokalizovanom štádiu, kedy ho môžeme ešte liečiť, ale v metastatickom štádiu,“ poznamenal prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík.

Pomôcť zlepšiť čísla podľa neho môže zavedenie populačného plošného skríningu. „Pripravujeme logistiku pilotného projektu skríningu v jednom regióne na východnom Slovensku, financie sme získali inou cestou než z ministerstva zdravotníctva, ale cez medzinárodný projekt. Potom ho chceme odskúšať aj v druhom regióne a následne to aj spustiť. Učíme sa v tomto aj od našich českých kolegov,“ vysvetlil Minčík.

Objasnil, že plošný skríning sa bude robiť v spolupráci so všeobecnými lekármi, ktorí ponúknu pacientovi odber krvi na vyšetrenie prostatického špecifického antigénu (PSA). „Máme už aj ďalšie vyšetrenie, ktoré sa napojí, a to je multiparametrická magnetická rezonancia, pomocou ktorej sa naskenuje prostata u rizikového pacienta, nájdu sa podozrivé ložiská a až potom sa pacient odošle na histologické vyšetrenie,“ podotkol.

Plošný skríning má však podľa urológov význam len vtedy, ak sa zapojí minimálne 50 percent mužskej populácie. „Ak tí pacienti nechodia alebo chodia v nízkom počte, tak sa to neprejaví, potom to stojí ten zdravotnícky systém zbytočne veľa peňazí, nedokážeme tých pacientov vyliečiť. Je to naozaj extrémne dôležité, aby takto dobre liečiteľnú diagnózu sme mali zachytenú skoro,“ zdôraznil hlavný poradca ministerstva zdravotníctva pre urológiu Boris Kollárik.

Pilotný skríning rakoviny prostaty odberom z krvi plánuje ministerstvo v roku 2026 spustiť v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Pozývať pacientov na skríningy onkologických ochorení má aj Národné skríningové centrum, ktoré by malo podľa rezortu začať fungovať od januára budúceho roka.

Zdroj: Info.sk, TASR
