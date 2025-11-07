  • Články
Rusko môže podniknúť obmedzený útok proti NATO kedykoľvek, tvrdí nemecký generál

  • DNES - 12:37
  • Berlín
Rusko môže podniknúť obmedzený útok proti NATO kedykoľvek, tvrdí nemecký generál

Rusko má kapacitu kedykoľvek uskutočniť limitovaný útok na územie NATO, jeho rozhodnutie konať však bude závisieť od prístupu západných spojencov, upozornil generálporučík nemeckej armády Alexander Sollfrank.

Ak sa pozriete na aktuálne schopnosti a bojovú silu Ruska, Rusko by mohlo začať menší útok na územie NATO už zajtra,“ podotkol Sollfrank. Podľa neho by išlo o niečo „malé, rýchle, regionálne obmedzené, nič veľké – na to je Rusko príliš viazané na Ukrajine“.

Sollfrank, ktorý je na čele operačného velenia nemeckej armády a dohliada na obranné plánovanie, tiež zopakoval varovania NATO, že Rusko by mohlo potenciálne podniknúť rozsiahly útok na túto 32-člennú alianciu už v roku 2029, ak bude pokračovať vo svojom úsilí o zbrojenie.

Ruský prezident Vladimir Putin agresívne zámery odmieta s tým, že invázia ruských jednotiek na Ukrajinu vo februári 2022 bola obranou voči expanzívnym ambíciám NATO voči jeho krajine, pripomína Reuters.

Napriek neúspechom na Ukrajine si ruské vzdušné jednotky podľa nemeckého generála zachovávajú značnú bojovú silu a ich jadrové a raketové sily zostávajú nedotknuté. Kým ruská Čiernomorská flotila utrpela značné straty, ďalšie flotily zredukované neboli, pripomenul Sollfrank.

Nedávne prieniky dronov do poľského vzdušného priestoru vyvolali obavy Západu z možnej eskalácie, pripomína Reuters.

To, či sa Moskva rozhodne zaútočiť na NATO, bude podľa Sollfranka závisieť od troch faktorov: ruskej vojenskej sily, vojenských výsledkov a vedenia. Ako dodal, vyplýva z toho záver, že ruský útok na NATO je možný a či k nemu dôjde, „bude vo veľkej miere závisieť od nášho správania“, dodal s odvolaním sa na úsilie NATO zamerané na odstrašovanie.

Generál poznamenal, že taktika hybridnej vojny Moskvy vrátane prienikov dronov by sa mala vnímať v rámci širšej stratégie, ktorá zahŕňa aj vojnu proti Ukrajine, cituje Reuters.

Rusi to nazývajú nelineárnou vojnou. V ich doktríne ide o vojnu pred uchýlením sa ku konvenčným zbraniam. A vyhrážajú sa použitím jadrových zbraní – čo je vojna zastrašovaním,“ povedal Sollfrank. Cieľom Ruska je podľa neho vyprovokovať NATO a zároveň odhadnúť jeho reakciu. Rusko vraj tiež chce v štátoch NATO šíriť neistotu a strach, škodiť, špehovať ich a testovať odolnosť aliancie.

Zdroj: Info.sk, TASR
