ZSSK: Moderná súprava Pendolino bude opäť premávať na linke z Košíc do Prahy

  • DNES - 11:56
  • Bratislava
Od pondelka 10. novembra bude opäť premávať moderná súprava Pendolino na priamej dennej linke z Košíc do Prahy a späť.

Tieto vlaky znova ponesú označenie SuperCity Pendolino Košičan, a prevádzkovať ich bude Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Českými dráhami. Informoval o tom v piatok hovorca ZSSK Ján Baček.

Česká republika patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov v medzinárodnej železničnej preprave a Pendolino je pre mnohých symbolom rýchleho a kultivovaného cestovania. Teší ma, že sa po inštalácii dôležitého bezpečnostného prvku opäť vracia na trať medzi Košicami a Prahou, pričom na slovenskom území bude tento vlak opäť jazdiť pod hlavičkou Železničnej spoločnosti Slovensko,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Slovenský národný dopravca priblížil, že cestujúcich čakajú služby ako objednávka jedla priamo na miesto, zábavný portál, tichá a detská zóna a mnoho ďalšieho. Pendolino sa na medzištátnu linku vracia po technickej modernizácii a implementácii systému ETCS, ktorý zvyšuje bezpečnosť a efektivitu prevádzky. Počas jeho odstávky od polovice augusta 2024 zabezpečovali dopravu vlaky klasickej stavby v kategórii EuroCity.

Celý vlak ostáva naďalej povinne miestenkový a cestujúci na tejto linke môžu využívať reštauračné služby vrátane objednávky jedla na miesto, mobilbar, detské kino, zábavný portál, palubný informačný portál, Wi-Fi, tichú zónu, klimatizáciu, elektrické zásuvky, individuálne osvetlenie na sedadlo, stolíky na notebooky, polohovateľné sedadlá či prepravu bicyklov. Súprava disponuje aj priestorom na prepravu imobilných cestujúcich, dodala ZSSK.

Zdroj: Info.sk, TASR
