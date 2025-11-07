KDH predložilo novelu,chce zabrániť objednávaniu na vyšetrenie za poplatok
Opozičné KDH chce zabrániť tomu, aby pacienti platili za objednanie na vyšetrenie na konkrétny dátum a čas.
Poukazuje pritom na to, že v ambulantnom sektore sa v posledných rokoch čoraz viac rozmáha vyberanie nezákonných poplatkov, ktoré sa ukrývajú pod pojem manažmentu zdravotnej starostlivosti. Zmenu chce presadiť novelou zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH).
„Cieľom návrhu zákona je cizelovať existujúce ustanovenia zákona, podľa ktorého je súčasťou zdravotného výkonu aj objednanie pacienta na konkrétny dátum a čas. Tento stav sa v aplikačnej praxi často zneužíva tak, že pacienti sa objednávajú prostredníctvom špecializovaných portálov, ktorým platia poplatky za ‚sprostredkovanie služby‘. Výsledkom situácie je, že pacienti sú zaťažovaní poplatkami za sprostredkovanie termínu na objednanie, čím dochádza ku skrytému porušovaniu právnej normy,“ priblížili.
Novela má preto definovať nový pojem manažment zdravotnej starostlivosti a ustanoviť, že náklady, ktoré sú s ním spojené, sa nemôžu preniesť zo strany poskytovateľa na pacienta. Predkladatelia argumentovali, že návrh len podporuje súčasné legislatívne ukotvenie. „Zároveň predkladaná norma umožňuje zdravotným poisťovniam uhrádzať predmetný výkon z fondu kvality zdravia,“ doplnili. Navrhli tiež sankcie za porušenie povinností poskytovateľov v súvislosti s manažmentom zdravotnej starostlivosti.
Nesprávne používanie hmloviek môže oslňovať iných účastníkov premávky
Nesprávne používanie predných a zadných hmlových svetiel, takzvaných hmloviek môže oslňovať ostatných účastníkov cestnej premávky a vytvárať nebezpečné situácie.
Lekári budú na sneme v Žiline voliť nového prezidenta komory
Delegáti dvojdňového snemu Slovenskej lekárskej komory, ktorý sa v piatok začína v Žiline, budú po dvoch rokoch voliť prezidenta.
Pri vážnej nehode zasahoval vrtuľník, motorkár sa zrazil s kamiónom
Svedkovia našli motorkára v bezvedomí.
Výstraha SHMÚ: Toto v piatok ráno potrápi vodičov
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre piatkové ráno výstrahu.