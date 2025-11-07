Tragický požiar domova dôchodcov v Tuzle má už 13 obetí
- DNES - 11:12
- Sarajevo/Tuzla
Na dovedna 13 stúpol v noci na piatok počet obetí požiaru, ktorý vypukol ešte v utorok večer v domove dôchodcov v meste Tuzla na severovýchode Bosny a Hercegoviny. Zraneniam v nemocnici podľahla ďalšia z hospitalizovaných pacientiek, potvrdili nemocničné zdroje.
„Pacientka bola v kritickom stave... a na ventilácii. Žiaľ, podľahla svojim zraneniam, ktoré utrpela počas požiaru,“ uviedla nemocnica v Tuzle.
Pri požiari zahynulo dovedna 11 obyvateľov spomínaného domova dôchodcov, kým ďalšia osoba zomrela o deň neskôr v nemocnici, pripomína HINA.
Podľa prokuratúry v Tuzle išlo v prípade obetí o šesť žien a šesť mužov, z ktorých najstaršia bola narodená v roku 1929.
Zranenia v dôsledku požiaru utrpelo ďalších viac než 30 ľudí, prevažne obyvateľov tohto zariadenia, ako aj členov záchranných tímov podieľajúcich sa na hasení a záchrane preživších.
Na tuzlianskej klinike aktuálne zostáva so zraneniami hospitalizovaných 13 ľudí, kým jeden z pacientov je stále na ventilácii.
Výsledkov pitiev obetí, ktoré dokončili vo štvrtok, vyplýva, že príčinou úmrtia bola vo všetkých prípadoch otrava oxidom uhoľnatým.
Príčina tragického požiaru sa naďalej vyšetruje. Doposiaľ na svoju funkciu rezignoval len riaditeľ domova dôchodcov. Zariadenie je aktuálne opäť v prevádzke, preživších obyvateľov premiestnili do tých častí budovy, ktoré neboli poškodené v dôsledku požiaru.
Experti: Zariadenie USA na jadrové testy je v zlom stave, výbuchy sú nepopulárne
Nariadenie Donalda Trumpa o obnovení jadrových skúšok bolo dôsledkom toho, že si zrejme splietol ruské testy nosičov jadrových zbraní so skúškami jadrových zbraní ako takých.
Pre drony pozastavili prevádzku letísk v Bruseli a pri Liège
Správy o spozorovaných dronoch viedli vo štvrtok večer i v piatok ráno k prerušeniam leteckej dopravy na letisku v belgickej metropole Brusel a na letisku Bierset blízko mesta Liège.
Trump tvrdí, že je otvorený diskutovať o zrušení sankcií voči Iránu
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Irán žiada o zrušenie sankcií, ktoré na neho uvalili Spojené štáty.
Kórea: Pri páde veže v elektrárni zahynula 1 osoba, ďalšie 4 pravdepodobne tiež
Jeden pracovník zahynul a ďalší štyria sú pravdepodobne mŕtvi po tom, čo sa vo štvrtok v juhokórejskom meste Ulsan počas demolačných prác zrútila 60-metrová veža v odstavenej tepelnej elektrárni.