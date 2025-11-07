Národná banka Poľska zvýšila odhad rastu HDP v roku 2026 na 3,7 %
Rast spotrebiteľských cien v Poľsku má v roku 2026 dosiahnuť 2,9 % a hrubý domáci produkt (HDP) by mal vzrásť o 3,7 %.
Vyplýva to z novembrovej prognózy Národnej banky Poľska (NBP) zverejnenej v piatok. Na rok 2025 NBP predpokladá infláciu na úrovni 3,7 % a rast HDP o 3,4 %. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
V predchádzajúcej júlovej správe centrálna banka odhadovala, že inflácia v roku 2026 dosiahne 3,1 % a rast HDP 3,1 %. Projekcie inflácie a hospodárskeho rastu sú jedným z podkladov, na základe ktorých Rada menovej politiky rozhoduje o úrokových sadzbách NBP.
Banka v správe uviedla, že rast poľského HDP v rokoch 2026 až 2027 bude len v malej miere podporovaný zahraničným dopytom, keďže sa očakáva iba obmedzené oživenie v krajinách eurozóny. Pretrvávajúce globálne neistoty môžu podľa NBP tlmiť poľský export a investície, aj keď údaje z americkej ekonomiky naznačujú miernejší dopad sprísnenej obchodnej politiky USA, než sa očakávalo.
