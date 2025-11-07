  • Články
Pre drony pozastavili prevádzku letísk v Bruseli a pri Liège

  • DNES - 10:10
  • Brusel
Pre drony pozastavili prevádzku letísk v Bruseli a pri Liège

Správy o spozorovaných dronoch viedli vo štvrtok večer i v piatok ráno k prerušeniam leteckej dopravy na letisku v belgickej metropole Brusel a na letisku Bierset blízko mesta Liège. Prevádzku na oboch letiskách už medzičasom obnovili, informuje TASR podľa správy agentúry Belga.

Štvrtkový incident je už druhým za týždeň, keď musela byť letecká doprava na letisku v Bruseli pozastavená v dôsledku spozorovania dronu. K podobným incidentom došlo aj inde v Európe vrátane Kodane, Osla, Aalborgu či Mníchova.

Lety boli preventívne pozastavené na letisku v belgickej metropole vo štvrtok približne o 21.20 h po tom, čo prišlo hlásenie o drone, uvádza Belga s odvolaním sa na jedného z hovorcov.

Prerušenie prevádzky je v takomto prípade štandardnou procedúrou, spresnil belgický poskytovateľ leteckých navigačných a prevádzkových služieb pre civilný vzdušný priestor Skeyes. Na bruselskom letisku bolo v čase prerušenia prevádzky naplánovaných osem odletov a 22 príletov.

Na letisku Bierset blízko mesta Liège bola letecká doprava takisto prerušená od 22.00 do 23.20 h v dôsledku spozorovania dronu. Aj v tomto prípade bol implementovaný štandardný postup, píše Belga.

Dopravu na letisku v Liège prerušili v dôsledku prítomnosti dronu aj v piatok ráno krátko po 7.00 h. Pozastavenie letov trvalo približne hodinu.

Belgicko vo štvrtok zvolalo mimoriadne zasadnutie svojej bezpečnostnej rady o hrozbách, ktoré predstavujú nedávne pozorovania dronov nad vojenskými objektmi v krajine i nad letiskom v Bruseli.

Belgický minister obrany Theo Francken pred schôdzkou povedal, že chce čo najskôr uviesť do prevádzky národné centrum bezpečnosti vzdušného priestoru a zvýšiť kapacity krajiny v obrane proti dronom.

Dron bol údajne spozorovaný v blízkosti objektov spoločnosti FedEx na letisku. Zároveň išlo o doposiaľ prvé pozorovanie dronu za denného svetla.

Zdroj: Info.sk, TASR
