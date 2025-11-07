Lekári budú na sneme v Žiline voliť nového prezidenta komory
Delegáti dvojdňového snemu Slovenskej lekárskej komory (SLK), ktorý sa v piatok začína v Žiline, budú po dvoch rokoch voliť prezidenta. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu a médiá SLK Prokop Slováček.
Bližšie nešpecifikoval program snemu a ani okolnosti voľby prezidenta s tým, že o prijatých uzneseniach bude vedenie SLK informovať na tlačovej konferencii, ktorá je naplánovaná v sobotu 8. novembra so začiatkom o 15.00 h.
Súčasný prezident Jaroslav Šimo vedie SLK od konca roku 2023. Po októbrovom odvolaní Pavla Oravca z prezidentskej funkcie bol najprv vedením komory poverený a delegáti ho o niekoľko týždňov na novembrovom sneme riadne zvolili do prezidentskej funkcie.
Nesprávne používanie hmloviek môže oslňovať iných účastníkov premávky
Nesprávne používanie predných a zadných hmlových svetiel, takzvaných hmloviek môže oslňovať ostatných účastníkov cestnej premávky a vytvárať nebezpečné situácie.
Pri vážnej nehode zasahoval vrtuľník, motorkár sa zrazil s kamiónom
Svedkovia našli motorkára v bezvedomí.
Výstraha SHMÚ: Toto v piatok ráno potrápi vodičov
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre piatkové ráno výstrahu.
ŠOP: Z populácie medveďov bolo od apríla eliminovaných 201 jedincov
Z populácie medveďov na Slovensku bolo od apríla do konca októbra odstránených 201 jedincov.