Trump tvrdí, že je otvorený diskutovať o zrušení sankcií voči Iránu
- DNES - 8:18
- Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Irán žiada o zrušenie sankcií, ktoré na neho uvalili Spojené štáty. Podľa svojich slov je otvorený o tom diskutovať, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Irán sa pýta, či by sa sankcie mohli zrušiť. Irán má veľmi prísne sankcie zo strany USA, a to im výrazne sťažuje robiť to, čo by chceli robiť,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Som otvorený tomu, si to vypočuť, a uvidíme, čo sa stane, ale bol by som tomu otvorený,“ dodal.
Západné krajiny vrátane Spojených štátov dlhodobo obviňujú Irán zo snáh získať jadrové zbrane. Irán však tvrdí, že jeho jadrový program je na mierové účely.
Izrael v júni tohto roka zaútočil na Irán a tieto dva znepriatelené štáty viedli 12 dní trvajúcu vojnu. Útokom na iránske jadrové zariadenie sa do vojny zapojili aj Spojené štáty.
USA a Irán viedli od apríla jadrové rozhovory, ktoré však zastavila spomínaná vojna. Trump tvrdí, že Irán bol kedysi „násilníkom Blízkeho východu“, ale už viac nemá „možnosť vlastniť jadrové zbrane“. Americký prezident opakovane uviedol, že útoky na iránske jadrové zariadenia zničili jadrový program Teheránu. AFP informuje, že celkový rozsah škôd nie je známy.
OSN v septembri obnovila sankcie na Irán po tom, čo krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.
Omán, ktorý hostil tohtoročné americko-iránske jadrové rozhovory, vyzval obe strany na ich obnovenie. Tieto rozhovory boli zamerané na dosiahnutie novej dohody, ktorá by obmedzila jadrové aktivity Iránu výmenou za zmiernenie sankcií, objasňuje AFP.
