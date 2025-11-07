  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 7.11.2025Meniny má René
Bratislava

Trump tvrdí, že je otvorený diskutovať o zrušení sankcií voči Iránu

  • DNES - 8:18
  • Washington
Trump tvrdí, že je otvorený diskutovať o zrušení sankcií voči Iránu

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Irán žiada o zrušenie sankcií, ktoré na neho uvalili Spojené štáty. Podľa svojich slov je otvorený o tom diskutovať, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Irán sa pýta, či by sa sankcie mohli zrušiť. Irán má veľmi prísne sankcie zo strany USA, a to im výrazne sťažuje robiť to, čo by chceli robiť,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Som otvorený tomu, si to vypočuť, a uvidíme, čo sa stane, ale bol by som tomu otvorený,“ dodal.

Západné krajiny vrátane Spojených štátov dlhodobo obviňujú Irán zo snáh získať jadrové zbrane. Irán však tvrdí, že jeho jadrový program je na mierové účely.

Izrael v júni tohto roka zaútočil na Irán a tieto dva znepriatelené štáty viedli 12 dní trvajúcu vojnu. Útokom na iránske jadrové zariadenie sa do vojny zapojili aj Spojené štáty.

USA a Irán viedli od apríla jadrové rozhovory, ktoré však zastavila spomínaná vojna. Trump tvrdí, že Irán bol kedysi „násilníkom Blízkeho východu“, ale už viac nemá „možnosť vlastniť jadrové zbrane“. Americký prezident opakovane uviedol, že útoky na iránske jadrové zariadenia zničili jadrový program Teheránu. AFP informuje, že celkový rozsah škôd nie je známy.

OSN v septembri obnovila sankcie na Irán po tom, čo krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.

Omán, ktorý hostil tohtoročné americko-iránske jadrové rozhovory, vyzval obe strany na ich obnovenie. Tieto rozhovory boli zamerané na dosiahnutie novej dohody, ktorá by obmedzila jadrové aktivity Iránu výmenou za zmiernenie sankcií, objasňuje AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kórea: Pri páde veže v elektrárni zahynula 1 osoba, ďalšie 4 pravdepodobne tiež

Kórea: Pri páde veže v elektrárni zahynula 1 osoba, ďalšie 4 pravdepodobne tiež

DNES - 5:38Zahraničné

Jeden pracovník zahynul a ďalší štyria sú pravdepodobne mŕtvi po tom, čo sa vo štvrtok v juhokórejskom meste Ulsan počas demolačných prác zrútila 60-metrová veža v odstavenej tepelnej elektrárni.

Pozdĺž pobrežia Venezuely preleteli dva americké bombardéry B-52

Pozdĺž pobrežia Venezuely preleteli dva americké bombardéry B-52

DNES - 5:38Zahraničné

Dvojica amerických bombardérov B-52 vo štvrtok preletela nad Karibským morom pozdĺž pobrežia Venezuely, vyplýva to z údajov webovej stránky Flightradar24.

České poslanecké kluby si na budovu snemovne vyvesili vlastné ukrajinské vlajky

České poslanecké kluby si na budovu snemovne vyvesili vlastné ukrajinské vlajky

VČERA - 22:21Zahraničné

Namiesto jednej vlajky vlajú na štátnych budovách tri.

Zamestnancovi omylom poslali výplaty 34 kolegov, odmietol ich vrátiť

Zamestnancovi omylom poslali výplaty 34 kolegov, odmietol ich vrátiť

VČERA - 22:00Zahraničné

Namiesto stoviek eur si zarobil desiatky tisíc. Zamestnanec firmy v Rusku odmietol vrátiť chybnú transakciu.

Vosveteit.sk
Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!
Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minútyNetflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu ZemeV Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísťAKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platíEinstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješGoogle Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALESme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí GoogleGoogle Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energieVedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP